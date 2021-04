Tommaso Zorzi è caduto dalle scale, come sta?/ Vide, braccio insanguinato e…

Incidente domestico per Tommaso Zorzi a Pasqua. L’influencer è stato sui social anche ieri, anche se un po’ meno dal solito, per mostrare il sangue di una ferita che si è procurato al braccio ieri mattina per colpa del suo cane, più o meno. Con le immagini “choc” su Instagram, Zorzi ha mobilitato fan e siti internet che hanno subito dato l’allarme spingendo poi Zorzi a tornarvi per chiarire che si tratta solo di un piccolo incidente e di non avere niente di grave. Questo lascia pensare che oggi sarà all’Isola dei Famosi 2021 e che non ci saranno intoppi nemmeno per i suoi prossimi impegni con il Maurizio Costanzo e non solo. Ma cosa è successo di così grave? Tommaso Zorzi è caduto dalle scale a casa ieri mattina.

Tommaso Zorzi, incidente e caduta dalle scale, come sta?

L’influencer poi ha spiegato di essere caduto dalle scale proprio per via di una serie di movimenti strani della sua Gilda rea di aver visto dei giochi e di essere un po’ impazzita per loro. Tommaso Zorzi poi ha deciso di uscire e mentre passeggiava il cane, ha raccontato nelle storie ai suoi follower di avere un dolore alla schiena forse proprio per via della caduta che gli ha procurato una ferita anche al braccio. Per fortuna, nonostante la brutta caduta l’influencer se l’è cavata bene, seppure con un taglietto e il dolore alla schiena e oggi è pronto a tornare in pista come protagonista di una nuova puntata dell’Isola dei Famosi 2021.

