Tommaso Zorzi, è crisi: minaccia di lasciare il GF Vip ma../ L’attacco della sorella Gaia lo sconvolge

E alla fine Tommaso Zorzi rimane al Grande Fratello Vip 2020. Dopo la puntata scorsa il bell’influencer ha rivelato di sentirsi un leone nel bagagliaio di una Panda girato per casa quasi come se gli mancasse l’aria e alla fine ha tenuto in ansia tutti, a cominciare da Stefania Orlando. Tommaso Zorzi ha minacciato di andare via e lasciare tutto per tornare a casa e tutto per via di una serie di tweet che, a suo dire, vorrebbero metterlo in guardia e invitarlo a lasciare il programma. In particolare si tratta di alcuni messaggi scritti dalla sorella Gaia e dal suo manager relativi proprio alla sconvolgente nomination che lui ha fatto a Stefania Orlando proprio lunedì scorso.

Tommaso Zorzi in crisi per via della nomination a Stefania Orlando?

L’argomento in casa sembrava risolto ma le reazioni fuori lo hanno destabilizzato e così sembrava pronto ad andare via perché sta per cedere al suo lato oscuro, quello che spesso lo porta a rovinare il rapporto con gli altri. Il suo risveglio è stato davvero durissimo ma al suo fianco c’era ancora Stefania Orlando convinta che il suo fosse solo uno sfogo del momento e che tutto sarebbe tornato alla normalità e così è stato. Tommaso Zorzi ha deciso di rimanere nella casa del Grande Fratello Vip 2020 non prima di aver dato un bacio alla sua Stefania che dal canto suo gli ha ricordato che lui è la persona più importante per lei in questa avventura. Dopo la crisi l’influencer è tornato quello di sempre e così si è messo subito a lavoro per preparare un regalo da far avere alla sua famiglia che si troverà a passare il primo Natale senza la sua amata nonna morta proprio nei mesi scorsi in pieno lockdown. In casa, invece, è pronto a mettersi in gioco con tutti e, soprattutto, con quella che lui stesso ha definito la nuova coppia del GF Vip ovvero quella formata dall’amica Giulia Salemi e da Pierpaolo Pretelli anche se entrambi i protagonisti sembrano terrorizzati da quello che succederà dentro e fuori dalla casa.

