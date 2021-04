Tommaso Zorzi e Cristiano Malgioglio/ Video: duetto strepitoso con “Mi sono innamorato di tuo marito”

In occasione dell’ultimo appuntamento con il Maurizio Costanzo Show Tommaso Zorzi e Cristiano Malgioglio si sono esibiti in un inedito duetto sulle note di “Mi sono innamorato di tuo marito”. Il brano di Malgioglio, pubblicato nel 2017, unisce due canzoni “O Maior Golpe Do Mundo” cantata da Deny e Dino e “Mi sono innamorata di mio marito” cantata da Catherine Spaak. Inizialmente il brano non ha avuto un grande successo, ma dopo la partecipazione del paroliere alla seconda edizione del Grande Fratello Vip la canzone ha iniziato a spopolare sul web con oltre 30 milioni di visualizzazioni sul YouTube. Per scrivere questo brano Cristiano Malgioglio si è ispirato a una delle coppie più chiacchierate di questi ultimi anni in Italia, ovvero quella formata dal calciatore Mauro Icardi e da Wanda Nara: “Io questo brano l’ho cantato pensando a Mauro Icardi conosciuto nella trasmissione di Piero Chiambretti dove lavoravo”, ha spiegato a FanPage.

Francesco Oppini e Tommaso Zorzi/ Video: come Cochi e Renato "L'uselin de la comare"

Tommaso Zorzi e Cristiano Malgioglio: il duetto al Maurizio Costanzo Show

Il popolo del web ha molto apprezzato il duetto di Tommaso Zorzi e Cristiano Malgioglio durante l’ultima puntata del Maurizio Costanzo Show: “Un duetto strepitoso. Da sottolineare la bravura di Tommy nel cantare dal vivo”, ha scritto un utente su Twitter. Un altro ha ironizzato: “Tommaso che canta dal vivo e Malgioglio in playback”. Dopo la sua vittoria la Grande Fratello Vip 5, Zorzi è stato ospite fisso del programma di Maurizio Costanzo, riscuotendo un grande successo: “Diciamo che Zorzi è stato un po’ l’asso pigliatutto nel dopo GF Vip”. Ma i fan dell’influencer milanese possono stare tranquilli, sembra proprio che Tommaso Zorzi e Francesco Oppini torneranno anche nella prossima edizione del Maurizio Costanzo Show: “Mi raccomando studiate questa estate perché a fine ottobre ci rivediamo qua… Ok?”, ha detto il padrone di casa ai due amici. Clicca qui per vedere il duetto di Tommaso Zorzi e Cristiano Malgioglio

