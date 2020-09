Tommaso Zorzi e Francesca Pepe, lite al GF Vip/ “A 28 anni stai tramontando”. Lei…

Non ci sarebbe molta simpatia tra Tommaso Zorzi e Francesca Pepe, protagonisti di uno scontro all’interno della casa del Grande Fratello Vip 5, poche ore dopo l’ingresso della modella. Al termine della seconda puntata con Alfonso Signorini, tutti i concorrenti si sono ritrovati a tavola per cenare. Tommaso Zorzi, seduto di fronte alla Pepe, ne ha approfittato per porle qualche domanda. “Che carriera vorresti fare? A 28 anni inizia già a tramontare. Hai un piano B oltre al fare la modella?”, sono state le domande di Zorzi. Nelle parole dell’influencer, però, Francesca Pepe ha visto una presa in giro nei suoi confronti e ha risposto a tono al suo nuovo coinquilino. “E sono vecchia. Dipende molto anche dalla tua genetica e da come ti poni. Sì, certo che ho l’opzione B e te la dico così almeno ti senti più tranquillo e dormi stanotte. Ho fatto anche la Cattolica, sorpresone! Economia aziendale…oddio! Ora mi reputi una persona più intelligente perché oltre a fare la modella, studio?”.

TOMMASO ZORZI CONTRO FRANCESCA PEPE: SCINTILLE AL GRANDE FRATELLO VIP 5

Francesca Pepe non ha gradito le domande di Tommaso Zorzi a cui, di conseguenza, non è piaciuta la risposta della modella. L’influencer ha così invitato la sua nuova compagna d’avventura a non prendersela per le domande fatte dal momento che, dovendosi conoscere, è normale fare qualche domanda. ““Ho capito, però stai tranquilla. Anch’io sono laureato in Economia Qui ho fatto domande a tutti appena siamo arrivati. Le facciamo per conoscerci. Anche perché non è che ti ho chiesto quanti soldi hai in banca o di chi sei figlia oppure dove ti vuoi comprare casa”, ha replicato nuovamente Zorzi prima di andarsi e troncare la discussione. “Però ora vado a lavarmi il piatto perché mi rode il c**o!”, ha detto mentre lasciava la tavola come si vede nel video di Viperissima.





