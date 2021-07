Tommaso Zorzi e Francesco Oppini, amicizia finita?/ Frecciatine e gesti social che…

Tommaso Zorzi e Francesco Oppini hanno condiviso insieme l’avventura nella casa del Grande Fratello Vip prima che il figlio di Alba Parietti decidesse di lasciare la casa per tornare alla sua vita. Tra i due era nata un’amicizia forte che è continuata anche quando il reality è finito. Zorzi e Oppini, infatti, si sono visti diverse volte, ma nell’ultimo periodo, qualcosa pare sia cambiato. Come fa sapere Isa e Chia, infatti, tra Zorzi e Oppini non mancano frecciatine sui social. Come fa sapere il portale Isa e Chia, infatti, un amico di Oppini, utilizzando l’hashtag #TvZip, su Twitter, ha scritto: “Ma le leggi non le approvano in Parlamento e Senato? Chiedo per un amico”. La replica di Zorzi non si è fatta attendere. “Se chiedi per un amico, il tuo amico può chiedere direttamente a me. Carissime cose a te e famiglia“, ha scritto l’influencer.

Tommaso Zorzi e Stefania Orlando, nuovi conduttori de La Talpa?/ "Coppia ideale"

Tommaso Zorzi smette di seguire Francesco Oppini

Ad insospettire ulteriormente i fans che credono in una crisi dell’amicizia tra Tommaso Zorzi e Francesco Oppini è un ulteriore gesto dell’influencer che, a quanto pare, avrebbe smesso di seguire il figlio di Alba Parietti. Al contrario, invece, il nome di Zorzi figura tra quelli ancora seguiti da Francesco Oppini. Cosa sarà accaduto, dunque, tra i due? Entrambi stanno continuando il proprio percorso professionale e privato. Zorzi, attualmente, si trova in Sardegna ed è felicemente fidanzato con il ballerino Tommaso Stanzani mentre Oppini continua a vivere il suo amore con la fidanzata Cristina Tomasini. Sulla presunta crisi d’amicizia che starebbero vivendo, per il momento, sua Oppini che Zorzi non hanno ancora commentato.

Tommaso Stanzani sul palco di Battiti Live 2021/ Web in delirio "Unico", Zorzi...

Se chiedi per un amico, il tuo amico può chiedere direttamente a me. Carissime cose a te e famiglia. https://t.co/3qbmnwlcRO — Tommaso Zorzi (@tommaso_zorzi) July 27, 2021

Don’t fuck with me fellas pic.twitter.com/hN8p7bsAFD — Tommaso Zorzi (@tommaso_zorzi) July 27, 2021

LEGGI ANCHE:

Tommaso Zorzi: "Venti secondi dopo e sarei morto"/ Tragedia sfiorata a Milano

© RIPRODUZIONE RISERVATA