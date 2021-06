Tommaso Zorzi e Francesco Oppini hanno litigato?/ Il vincitore del GF Vip svela tutto

Oltre ad aver vinto il Grande Fratello Vip, Tommaso Zorzi, nella casa di Cinecittà, ha trovato un vero amico in Francesco Oppini. Il feeling nato nella casa più famosa d’Italia ha portato Zorzi e il figlio di Alba Parietti a trascorrere del tempo insieme anche dopo la fine del reality. Oltre ad alcune uscite con gli altri gieffini, come quella con Andrea Zelletta, Zorzi e Oppini avevano trascorso anche dei giorni insieme nella casa di Alba Parietti che è sempre stata una fan dell’influencer. Nelle ultime settimane, tuttavia, complici anche i numerosi impegni lavorativi di Tommaso, sul web, si sono diffuse voci secondo le quali Zorzi e Oppini avrebbero litigato. Ad alimentare tali rumors sarebbero state le poche occasioni in cui i due si sarebbero mostrati insieme. Il figlio di Alba Parietti, infatti, recentemente, ha trascorso alcune serate insieme ad altri gieffini come Enock e Giacomo Urtis. Nessuna traccia, invece, di Tommaso Zorzi il quale, tuttavia, di fronte a tali rumors, ha deciso di rompere il silenzio e raccontare la verità.

Tommaso Zorzi: “Non ho litigato con Francesco”

Tommaso Zorzi, durante una diretta Instagram, ha confessato tutta la verità ai fans che, in questi mesi, sono diventati sempre più numerosi. Dopo aver glissato le varie domande su Francesco Oppini, Zorzi ha deciso di vuotare il sacco. Schietto e sincero come sempre, il vincitore del Grande Fratello Vip ha messo a tacere tutte le voci spiegando di non aver litigato con nessuno. “Non ho litigato con nessuno, non ho litigato con Francesco. Mi scoccia anche parlare di questa roba”, ha detto Zorzi chiudendo l’argomento. Ed ora i fans sperano di rivedere presto insieme Zorzi e Oppini durante una delle caldi notti d’estate.

