Tommaso Zorzi e la dedica di Natalia Paragoni/ “Sei opignonista, aspetto recenzione…”

“La vita secondo Naty” è il libro che Natalia Paragoni ha pubblicato nei mesi scorsi. Ma torna d’attualità per una dedica speciale che ha lasciato a Tommaso Zorzi. Il vincitore della scorsa edizione del Grande Fratello Vip ha, infatti, pubblicato una storia su Instagram in cui mostra il libro e appunto la dedica dell’amica, fidanzata con il suo ex coinquilino della Casa Andrea Zelletta. “Raga, sono un po’ in ritardo ma mi è arrivato ora il libri di Naty con una dedica”, dice Tommaso Zorzi. Poi legge la dedica: “Ciao Tommy adesso che sei un opignonista aspetto la tua recenzione. P.S Croccantino è dietro l’angolo Baci”.

Natalia Paragoni, chi è la fidanzata di Andrea Zelletta/ “Ho vissuto un amore tossico”

Non fa in tempo a ringraziarla che scoppia a ridere, non si sa però se per il fatto che sia ‘riuscita’ a scrivere il libro nonostante qualche carenza linguistica o se invece sia solo uno scherzo. Ci piace pensare che sia stato fatto apposta, anche in virtù del commento di Natalia Paragoni.

La replica di Natalia Paragoni a Tommaso Zorzi…

Non è tardato ad arrivare, infatti, la risposta dell’autrice del libro. “Non puoi smontare così le mie dediche personalizzate”, ha scritto lei nelle sue storie Instagram, condividendo quella appunto di Tommaso Zorzi. “Ti voglio bene anche se sei s****o”, ha aggiunto la giovane influencer, ex corteggiatrice di Uomini e Donne, dove ha conosciuto l’attuale fidanzato Andrea Zelletta.

Tommaso Zorzi, nuovo attacco a Soleil Sorge/ "Fossi stato al GF VIP con lei mi avrebbero espulso..."

Nella stessa storia ha ribadito di volere un riscontro dall’amico Tommaso Zorzi, mettendo in evidenza uno dei due errori che ha commesso nella dedica, che peraltro stanno facendo divertire gli utenti sui social: “PS: aspetto la tua recenZione”, ha infatti aggiunto Natalia Paragoni. Sui social comunque molti restano increduli e sperano si tratti di un semplice scherzo che la ragazza ha voluto fare all’amico, anche perché lui dal canto suo ha pubblicato senza problemi la dedica pur sapendo il caso che sarebbe scoppiato…





© RIPRODUZIONE RISERVATA