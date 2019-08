Tommaso Zorzi e Marco Maccarini/ Video: “Lunapop” in canto gregoriano, i fan “pazzi!”

Cosa ci fanno Tommaso Zorzi e Marco Maccarini insieme? Se lo so chiesti anche i tanti follower che su Instagram si sono imbattuti nel video che li vede protagonisti. Postato da Zorzi e poi condiviso anche da Maccarini sul suo profilo, il video li vede insieme, in quella che potrebbe essere una chiesa. La didascalia recita “Quando a messa non sai le parole” e, pigiando sul play, il filmato parte e li mostra immersi in quella che è la recita di un canto gregoriano. Peccato che le parole non siano proprio quelle adatte all’occasione, bensì quelle della canzone “50 special” dei Lunapop. Un video esilarante, che fa dell’ironia su qualcosa che è capitato forse a tutti una volta nella vita: non conoscere le parole e trovare altre soluzioni…

Tommaso Zorzi e Marco Maccarini fanno impazzire i fan

Ma come ha preso il web il video pubblicato da Tommaso Zorzi e Marco Maccarini? Con grande divertimento. I fan di Zorzi – ultimamente al centro di un’accesa polemica con Mario Serpa – si sono scatenati con commenti molto divertiti. “Ma io vi adoro, siete grandi”, scrive qualcuno; e ancora “Avete svoltato il mio lunedì, grazie!”; “Che idoliii, siete unici e se non ci foste bisognerebbe inventarvi!”; e ancora c’è chi scrive “Dovreste venire nel nostro gruppo del coro della domenica in chiesa, meglio di tutti”. Insomma, il siparietto messo in piedi da Marco Maccarini e Tommaso Zorzi ha letteralmente conquistato i follower. E c’è chi li vedrebbe bene insieme in tv, magari in uno show tutto loro “Sarebbe il top”, fa notare qualcuno.





