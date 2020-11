Tommaso Zorzi e Oppini, pace al GF VIP/ “Ho paura di essere deluso” poi l’abbraccio

Dopo giorni di forte tensione, Francesco Oppini e Tommaso Zorzi sembrano aver finalmente ritrovato l’equilibrio nella Casa del Grande Fratello Vip. I due si sono riavvicinati, hanno chiarito le perplessità reciproche che hanno portato allo scontro e si sono poi sciolti in un abbraccio forte e sentito. I due hanno prima avuto un confronto durante il quale Francesco, profondamente dispiaciuto per l’allontanamento da Tommaso, gli ha confidato: “Ieri sera continuavo a ripetermi se avessi sbagliato in qualche atteggiamento, se non ti avessi chiesto di parlare di cose private a cui tieni mentre agli altri glielo avevo chiesto”. “Sì questo sì, ma te lo avevo già detto” ha replicato Zorzi, per poi esprimere finalmente le sue insicurezze.

Tommaso Zorzi e Francesco Oppini, il chiarimento e la pace

A Francesco Oppini, in un faccia a faccia atteso da tempo, Tommaso Zorzi ha così svelato che: “Io comunque in generale ho paura di essere deluso dalle persone, soprattutto dagli uomini, e dalle persone più vicine a me perché mi fa più male rispetto ad un estraneo. Se fiuto che potrei rimanerci male io chiudo, scappo, taglio. Ho congelato rapporti per tipo 2 anni, non è facile starmi vicino”. Ma Oppini ha dunque replicato: “Volevo capire se c’era qualcos’altro che mi era sfuggito” – e ha poi aggiunto – “Magari ti ho fatto una battuta in più che tu hai preso in un altro senso, non lo so non ti conosco. Se vado oltre tu fermami, io le ho pensate tutte”. Il chiarimento alla fine si è concluso con un abbraccio.



© RIPRODUZIONE RISERVATA