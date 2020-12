Tommaso Zorzi e Stefania Orlando fanno pace/ “Mi hai fatto stare male ma ti amo”

La nomination fatta da Tommaso Zorzi nel corso dell’ultima diretta del Grande Fratello Vip 2020 ha spiazzato tutti ma, soprattutto, ha ferito Stefania Orlando. Subito dopo la puntata, Tommaso si è pentito del suo gesto ma ne è comunque scaturita un’accesa lite che ha visto i due allontanarsi ancora di più. Questo fino ad oggi quando, in Casa, è arrivato l’atteso chiarimento. Zorzi ha spiegato di essersela presa per alcune frasi dell’amica che sembravano indicare una voglia di distacco da lui. La Orlando lo ha ascoltato senza giudicarlo, poi lo ha infine rassicurato. “Tu hai pensato che io mi sia allontanata, quindi mi hai fatto una scenata di gelosia? Voglio che tu non pensi che ci sia qualcosa e qualcuno che ci possa allontanare, io ci sarò sempre per te. Tu sei sempre al primo posto.” ha ammesso Stefania.

Tommaso Zorzi e Stefania Orlando, il chiarimento e la riappacificazione

Ha inoltre invitato Tommaso a non chiudersi e, anzi, a dirle sempre cose lo infastidisce. “Tu mi devi dire tutto, se hai dei dubbi mi devi parlare, mi hai fatto stare così male. Io ti amo per quello che sei. Ti voglio davvero bene”, ha aggiunto la Orlando. Di fronte alle bellissime dichiarazioni d’amore di Stefania, Tommaso ha abbandonato ogni astio e chiusura nei suoi riguardi, ricambiandola: “Tu sei la persona più importante qua dentro”. Pace è stata dunque fatta tra Stefania e Tommaso, che ritrovano il loro feeling dopo la dura batosta che ha messo in discussione il loro rapporto dopo mesi di permanenza nella Casa del Grande Fratello Vip.



