Tommaso Zorzi e Stefania Orlando, nuovi conduttori de La Talpa?/ “Coppia ideale”

La Talpa tornerà su Canale 5 nel 2022, dopo le prime tre edizioni andate in onda tra il 2004 e il 2008. Al timone del reality show non tornerà Paola Perego: al suo posto potrebbero arrivare Tommaso Zorzi e Stefania Orlando, coppia rivelazione della quinta edizione del Grande Fratello Vip. L’indiscrezione arriva dal direttore di Novella 2000, Roberto Alessi: “Qualcuno ai piani alti lo dà per certo: Tommaso Zorzi e la sua amica Stefania Orlando sono la coppia di conduttori ideali per la nuova Talpa. Lei è perfetta con la sua pulizia morale che non lascia nulla al caso, una sorta di conduzione investigativa che potrebbe dare ottimi risultati in un reality che fa leva sul “tradimento”. Lui sa mettere da parte ogni ipocrisia e, per i più, all’Isola dei Famosi forse il conduttore era lui”, si legge sull’ultimo numero in edicola.

Tommaso Zorzi e Stefania Orlando: conduzione di coppia nel 2022?

Dopo il Grande Fratello Vip 5, si era ipotizzato l’arrivo della coppia Zorzi-Orlando all’Isola dei famosi, ma alla fine solo l’opinionista milanese ha scelto di accettare il ruolo di opinionista. Uscita dalla casa del GF Vip, Stefania Orlando si è dedicata alla sua carriera musicale con il singolo “Bandolero”, dopo il successo di “Babilonia”. Inoltre è stata ospite di qualche puntata de “La vita in diretta” di Alberto Matano su Rai 1. In attesa di scoprire se davvero sbarcherà a La Talpa, Stefania Orlando sarà tra i concorrenti della nuova edizione di “Tale e Quale Show” di Carlo Conti, dove ritroverà Pierpaolo Pretelli, con il quale ha vissuto l’esperienza del GF Vip. Tommaso Zorzi, invece, dopo il successo dell’Isola dei Famosi e de Il Punto Z sta vagliando nuove proposte di lavoro. Intanto si dedica alla sua love story con il ballerino Tommaso Stanzani.

