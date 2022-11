Tommaso Zorzi e Tommaso Stanzani si sono lasciati/ Il ballerino trasloca e…

Tommaso Zorzi e Tommaso Stanzani si sono lasciati definitivamente?

E’ una storia giunta definitivamente al capolinea quella tra Tommaso Zorzi e Tommaso Stanzani? Da settimane si parla di una presunta crisi tra il ballerino e l’influencer che si sono innamorati ufficializzando il loro legame sui social e con una doppia intervista rilasciata ai microfoni di Verissimo. Voci di crisi che sono state alimentate ulteriormente da una paparazzata in cui Tommaso Zorzi baciava un’altra persona in un locale nel corso di una serata. La fine della storia tra l’ex allievo di Amici e Zorzi, tuttavia, non è mai stata ufficializzata dai diretti interessati.

Tommaso Zorzi e Tommaso Stanzani si sono lasciati/ Il conduttore bacia un altro uomo

Pur essendo sempre molto presente sui social, il vincitore della quinta edizione del Grande Fratello Vip preferisce non parlare troppo di sè e della propria vita privata. Tuttavia, stando ad un’indiscrezione del settimanale Chi, pare che i due si siano definitivamente lasciati.

Tommaso Zorzi e Tommaso Stanzani, storia finita: l’indiscrezione di Chi

A confermare la fine della storia tra Tommaso Zorzi e Tommaso Stanzani è il settimanale Chi secondo cui i due, dopo un periodo di crisi, si sarebbero definitivamente lasciati. La prova definitiva sarebbe il trasloco del ballerino che avrebbe così lasciato la casa di Zorzi in cui convivevano.

“Storia definitivamente ai titoli di coda tra Tommaso Zorzi e Tommaso Stanzani. L’ultimo tassello che completa il mosaico dell’addio tra i due è il trasloco da casa di Zorzi fatto dal ballerino lo scorso weekend”, si legge nella rubrica “Chicche di gossip” del settimanale Chi pubblicato nel numero in edicola da mercoledì 2 novembre.

