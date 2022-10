Tommaso Zorzi e Tommaso Stanzani si sono lasciati/ Il conduttore bacia un altro uomo

Tommaso Zorzi, rottura con Tommaso Stanzani: ecco cosa è successo

I rumor sulla crisi tra Tommaso Zorzi e Tommaso Stanzini si sono diffusi già da alcuni mesi; la conferma, però, non è mai arrivata fino ad oggi. Il portale di Pipol Gossip riporta un video in cui il conduttore, mentre si sta divertendo in discoteca, bacia un altro uomo.

“È stato diffuso su Twitter un video ritraente Zorzi in una nota discoteca milanese, intento a ballare e divertirsi. Nulla di particolare, se non che ad un certo punto si avvicina ad un ragazzo dandogli un bel bacio.” Così si legge sul portale che allega anche il video come conferma della rottura tra i due. Una delle coppie più amate dal pubblico e seguita sui social si è, dunque, detta addio. Non ci sono dichiarazioni esplicite da parte dei diritti interessati che, attualmente preferiscono mantenere il riserbo sulla questione.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Pipol Gossip (@thepipol_gossip)

Tommaso Zorzi, l’ex fidanzato Stanzani rompe il silenzio sulla crisi

Tommaso Zorzi non ha proferito parola sulla crisi con Tommaso Stanzani, a rompere il silenzio è stato l’ex ballerino di Amici. In un video social, l’artista ha svelato che si trova ad affrontare un periodo molto duro dal punto di vista della vita privata e che non vuole entrare nel dettaglio.

“Questo è un periodo che mi girano tanto, ma tanto. Chi mi conosce e mi segue sa che non piace parlare della vita privata e, sono molto schietto, non ne parlerò. Parliamo piuttosto di progetti“. Tommaso Stanzani non è entrato nei dettagli della crisi con Tommaso Zorzi, ma i toni del video tradisce un momento di disagio e difficoltà tra i due. La conferma è arrivata proprio con il video dell’ex gieffino in discoteca, dove è chiaro che ha già un altro flirt.

