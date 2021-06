Tommaso Zorzi e Tommaso Stanzani stanno insieme?/ La conferma: “Dimmi che stai…”

Tommaso Zorzi ha confermato la frequentazione con Tommaso Stanzani, ballerino di Amici 2021. Il vincitore del Grande Fratello Vip 5 e ora opinionista all’Isola dei Famosi 2021 ha tenuto delle “lezioni” di letteratura nella sue storie di Instagram, parlando dei neologismi inventati da Gabriele D’Annunzio: La Rinascente, Tramezzino, SAIWA e molti altri. Ha anche citato la lirica “La pioggia nel pineto” scritta dal Vate nel 1902. Poi ha detto: “Dimmi che stai frequentando un ragazzo che sta facendo la maturità senza dirmi che stai frequentando un ragazzo che sta facendo la maturità…”. In queste settimane, infatti, Tommaso Stanzani sta studiando per l’esame di maturità ed evidentemente ha ripetuto il programma di quinta superiore anche all’influencer milanese. Zorzi ha poi scherzato che settimana prossima farà delle lezioni su Pirandello.

Fulvio Abbate Vs Tommaso Zorzi/ "Al reuccio permaloso resterà di aprire una tintoria"

Tommaso Zorzi e Tommaso Stanzani: l’inizio di una storia d’amore?

Già nelle scorse settimane Tommaso Zorzi e Tommaso Stanzani erano stati paparazzi insieme, mano nella mano a Milano, da Chi: “Se non è già un amore verissimo, perlomeno è davvero uno slancio verissimo…”, era il commento del settimanale alle foto dei due ragazzi insieme. Zorzi non aveva voluto commentare gli scatti rubati, anzi aveva voluto proteggere la sua via privata: “Quando sarò sicuro di quello che sento ve lo dirò”, aveva detto ai suoi follower. Qualche giorno dopo l’influencer e il ballerino hanno passato un fine settimana a Bologna. I due hanno trascorso una piacevole serata insieme a due ragazze che li hanno incontrati per strada per suggerire loro un locale. I video di Stanzani che balla e si scatena hanno fatto il giro dei social. Ora Zorzi sembra confermare la frequentazione con il ballerino di Amici 2021, senza per ora chiamarlo direttamente in causa…

