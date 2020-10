Tommaso Zorzi “falso” chiarimento con Adua del Vesco/ Tutto fa pensare che… (Grande Fratello Vip)

TOMMASO ZORZI STAR DEL GRANDE FRATELLO VIP, FINIRA’ IN NOMINATION?

Tommaso Zorzi star? Sicuramente. Il Grande Fratello Vip non lo ha voluto perdere quando c’era il rischio per le sue condizioni di salute e la sua febbre dovuta ad una sinusite non curata, e ha rischiato di farlo anche in seguito per via delle sue minacce di andare via (più volte in realtà) tanto da aprire la porta e mettere un piede dopo la famosa linea della porta rossa, ma in realtà nessuno ci ha voluto mai rinunciare. L’influencer fa il bello e il cattivo tempo nella casa ed è stato l’unico a provocare una vera reazione anche nella ‘mamma’ di questa edizione, Matilde Brandi, che proprio nella scorsa puntata ha dato di matto accusandolo di essere sempre pronto a sentenziare su tutto e tutti rompendo le pa*le agli inquilini della casa e sparando opinioni che nessuno gli richiede. Questo lo farà finire di nuovo in nomination? Dall’altra parte c’è la donna che più lo irrita e con cui ha avuto da ridere a lungo in questi giorni fino al faccia a faccia di qualche ora fa.

IL CHIARIMENTO CON ADUA DEL VESCO

Naturalmente stiamo parlando di Adua del Vesco, l’attrice che, secondo Tommaso Zorzi, ha mentito più volte prima di entrare nella casa del Grande Fratello Vip 2020 e anche dopo. Al centro di tutto una serie di rivelazioni che l’attrice gli avrebbe fatto in hotel durante un incontro che non poteva esserci per via delle regole del gioco, ma che c’è stato. Durante il loro incontro Adua avrebbe rivelato l’omosessualità di Massimiliano Morra, cosa che lei ha negato in diretta. Proprio durante questo faccia a faccia, l’attrice ha ammesso che lei e Tommaso si sono visti e si è scusata con lui e con tutti perché ormai sta passando per una bugiarda patologica. Questo non ha smosso la sensibilità dell’influencer che odia queste continue mezze verità che continua a dire e poi smentire e viceversa. Come si è conclusa alla fine questa storia? Lei ha chiesto scusa per le sue bugie e lo ha pregato di chiudere l’argomento di cui ormai è stanca. E Tommaso? Ha ribadito che non ha detto lui che Morra è gay e che a dirlo è stata lei. Cos’altro scopriremo questa sera durante la puntata del Grande Fratello?



© RIPRODUZIONE RISERVATA