Tommaso Zorzi finalista al Grande Fratello Vip?/ Le liti e tensioni gli fanno perdere consenso…

L’ultima puntata del Grande Fratello Vip ha creato in Tommaso Zorzi delle nuove consapevolezze anche in merito al suo rapporto con Giulia Salemi. L’influencer ha sempre ammesso di non considerare la giovane una sua vera amica, ma piuttosto una buona conoscente. Le ore successive all’ultima puntata in diretta però hanno portato a nuove accuse reciproche e Zorzi, aspirante finalista, si è sfogato con Stefania Orlando, l’unica sulla quale in questo momento sa di poter contare. L’amica gli ha consigliato di andare oltre questa discussione: “Non vuol dire che sei perfido, non lo pensa nessuno”. Tommaso ha ribadito di esserci già rimasto male in precedenza per le parole di Pupo che gli aveva dato del cattivo e cinico. “Non si va a mettere il sale dentro la ferita”, ha ribadito Stefania.

“Cattivo amico? Molte cose me le faccio scivolare ma quando vai a toccare le corde del personale ed insultare allora no”, ha commentato Tommaso, adirato per le parole di Giulia Salemi. Il giovane ha bisogno del tempo per metabolizzare, in assenza di una valvola di sfogo nella Casa di Cinecittà. Il giovane, dopo aver sentito da più fronti alcuni commenti sul suo conto inizia a crederci davvero: “Le dicono spesso”, ha commentato. Pur essendosi sfogato in confessionale, Zorzi ha ammesso: “Io ho veramente bisogno di staccare da questa cosa qui”.

Tommaso Zorzi in crisi per le parole di Giulia Salemi

Tommaso Zorzi, dopo aver tentato di abbandonare la Casa del GF Vip trovandosi però la porta rossa sbarrata, negli ultimi giorni ha continuato a vivere un momento di crisi profonda durante il quale si è fatto non poche domande su se stesso e su ciò che è riuscito a trasmettere di sè all’esterno. “Mi ci vorranno 2-3 giorni”, ha spiegato il giovane rispetto alle parole nei suoi confronti da parte di Giulia Salemi. “Quando mi vengono dette cose così con l’intento di ferire, dico no. Io non sono mai andato sul personale”, ha ribadito il ragazzo, ammettendo però di aver usato dei toni poco pacati ma non offensivi. La sua idea su Giulia non sembra cambiare: “Sta con Dayane per opportunismo”, ha sentenziato l’influencer, deluso anche dalla modella brasiliana dopo esserle stato vicino nel momento più buio della sua permanenza, in seguito alla morte del fratello. Dopo la forte crisi però, adesso è tempo di pensare alla finale: l’influencer 25enne riuscirà a guadagnarsi un posto e vincere la sfida tra Rosalinda Cannavò e Andrea Zelletta? In tanti nella Casa sono certi ormai da tempo del suo approdo certo in finale, le nuove liti influiranno sull’andamento del televoto?



