Tommaso Zorzi/ “Francesco Oppini è la mia casa” e su Dayane Mello…

Tommaso Zorzi ritrova l’armonia con Francesco Oppini al Grande Fratello Vip 2020?

Tommaso Zorzi è sempre il ‘conduttore’ di questo Grande Fratello Vip 2020 e non lo dimostra solo in diretta facendo da spalla ad Alfonso Signorini ma anche in casa. L’influencer crea dinamiche, mette insieme dei veri talk show per far uscire la personalità dei suoi inquilini che spesso arrivano allo scontro, e poi? Anche in questi giorni si è dato da fare e ancora una volta il suo primo obiettivo è stato Francesco Oppini. I due si sono molto riavvicinati soprattutto grazie all’incontro dell’influencer con Tommy ma poi tutto è cambiato quando Oppini si è riappacificato con Dayane Mello e lui si è sentito un po’ messo da parte. Stefania Orlando lo ha invitato a rimanere con i piedi per terra e pensare che i rapporti nella casa sono labili ma lui è convinto che con Oppini sia tutto diverso e che insieme parlano di cose che vanno ben oltre i freni dell’auto come fa con gli altri.

Tommaso Zorzi allo scontro con Dayane Mello?

L’unica cosa di cui Tommaso Zorzi non si capacita e questo suo volerlo mettere da parte e così ha pensato bene di scrivergli una lettera che lo ha commosso e che li ha rimessi insieme. Alla fine è proprio la risposta di Oppini che fa sciogliere in lacrime Tommaso che ammette che per lui ci sarà sempre anche fuori, mentre il figlio di Alba Parietti arriva a definirlo la sua casa. Quanto durerà il loro rapporto e come si evolverà con i loro caratteri fumantini e un po’ altalenanti? Tommaso Zorzi però non ha avuto solo modo e tempo di piangere in questi giorni nella casa del Grande Fratello Vip 2020 ma anche di ridere, scherzare e baciare, ma chi? Proprio per via di un gioco voluto e organizzato da lui, obbligo o verità, l’influencer è finito labbra contro labbra con l’amica Giulia Salemi che non si è tirata indietro e ha regalato all’amico una vera e propria limonata che, però, lui avrebbe preferito sicuramente da altri. Come andrà a finire questa settimana quindi? I giochetti fatti in questi giorni andranno a discapito di Dayane Mello che sa bene di avere tutti contro (o quasi)?



