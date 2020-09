Tommaso Zorzi/ Franceska Pepe:”Posso molestarti Tommy? Sei davvero gay?”(Grande Fratello Vip)

La faida tra Tommaso Zorzi e Franceska Pepe sembra essere arrivata al culmine. Dopo accesi scontri che hanno divertito e indispettito i fan del Grande Fratello Vip 2020, i due sembrano aver trovato una forte intesa. Soprattutto dopo che Zorzi ha deciso di chiarire una volta per tutte con la modella, invitandole a mettere da parte l’astio che ha colpito entrambi nei giorni scorsi. Così complice qualche bicchiere di troppo, la Pepe si è ritrovata a corteggiare Tommaso. Dopo averne decantate le lodi per via dei lineamenti femminili, la ragazza è passata subito ai fatti e si è seduta a cavalcioni sull’influencer, per pi tentare di baciarlo.

“Raga questa mi sta provando a mettere la lingua, non so più come gestirla, aiuto”, ha detto lui, “No, ma ci sta provando sul serio. Questa è pazza. Amore no, mi hai detto che mi vuoi”. Francesca però non ha voluto sentire ragioni e ha continuato il suo corteggiamento. “Mi ispiri, hai un viso molto elegante, mi sto innamorando“, ha detto, “io faccio magie, non ti preoccupare. Posso molestarti Tommy? Sei davvero gay? Non mi ricordo nemmeno chi c’è in Casa, io calcolo solo te. Tom è quello più difficile e quindi anche il più attraente”. Il web però fra il divertito e l’indignato, ha già espresso la sua sentenza: la modella avrebbe fatto questo tentativo solo per assicurarsi di rimanere nel gioco e allontanarsi dal rischio di essere eliminata con il televoto che si concluderà questa sera. Clicca qui per guardare il video di Tommaso Zorzi e Francesca Pepe.

Tommaso Zorzi, falsità o coraggio?

Tommaso Zorzi ha tentato di portare avanti un discorso molto complesso al Grande Fratello Vip 2020, soprattutto in seguito ad un attacco di Franceska Pepe. La modella è stata attaccata dopo aver osato usare il femminile per rivolgersi all’influencer, spingendo quest’ultimo a sottolineare la propria appartenenza al genere maschile. Sui social era già scoppiata la bomba: molti hanno visto nelle parole di Zorzi una sorta di falsità, visto che in diverse occasioni è stato proprio lui a parlare di se stesso al femminile. Lo scivolone accaduto in questi giorni poi ha complicato del tutto la posizione di Zorzi agli occhi del web. Divertito dall’ingresso di Gabriel Garko, il ragazzo infatti ha ipotizzato un incontro tra l’attore e l’ex fidanzata Adua Del Vesco nel salotto di Barbara d’Urso.

“Esclusiva choc”, ha annunciato imitando la conduttrice, “nell’ascensore di Live – Non è la d’Urso avremo Adua Del Vesco e Gabriel Garko. Chi dei due porta la gonna?”. Le polemiche sono arrivate nell’immediato, soprattutto alla luce del coming out a metà fatto da Garko nel corso della scorsa puntata. All’esterno però c’è anche un’altra presentatrice che ha qualcosa da ridire sul comportamento di Tommaso nella Casa. Lorella Cuccarini infatti non ha gradito alcune parole che l’influencer ha usato per definirla. “Una stron*a. Ma poi si è espressa contro i diritti gay 150 mila volte”, ha detto lui agli amici, “a me dà fastidio questa gente che deve aprir bocca per disseminare odio, piuttosto taci e fai più bella figura”. La replica della Cuccarini è arrivata via Instagram: “Sono una persona onesta, l’ipocrisia non fa parte del mio DNA. Quando esprimo un’opinione, non è mai contro qualcuno, quindi sentire un concorrente del Grande Fratello dire che sono ‘contro gli omosessuali’ (più una serie di insulti che faccio finta di non aver sentito) è qualcosa che mi ferisce profondamente e che non credo di meritare”. Lorella poi ha specificato di essere contraria contro le adozioni gay e sull’utero in affitto ma di non aver mai espresso astio nei confronti della comunità arcobaleno. “Non c’è un etero che abbia mai ballato La notte vola da quando è nata quella canzone”, ha aggiunto.

