Tommaso Zorzi frena Pretelli su Elisabetta Gregoraci/ “Basta fare il suo zerbino!”

Nonostante Pierpaolo Pretelli ci provi e ci riprovi con Elisabetta Gregoraci, le cose tra i due non evolvono. Lei parla di “amicizia speciale” ma non si spinge oltre. Lui, che ha ormai preso una cotta per lei, continua ad essere sempre al suo fianco, pronto ad assecondarla e a stare vicino. Un atteggiamento che, secondo Tommaso Zorzi, non poterà a grandi risultati. L’influencer ha perciò deciso di dirlo chiaramente all’amico, dandogli un consiglio per lui importante: basta fare lo zerbino! In particolare, Zorzi frena Pierpaolo che voleva infilare un bigliettino tra le cose di Elisabetta: Tommaso se n’è accorto e gliel’ha stracciato. Poi ha spiegato che così facendo potrebbe ulteriormente irrigidire Elisabetta, eliminando ogni possibilità di conquistare il suo cuore.

Tommaso Zorzi avverte Pierpaolo Pretelli: “Vivi nella realtà delle cose”

Tommaso Zorzi ha consigliato a Pierpaolo Pretelli di farsi forte del titolo di preferito dal pubblico invece di mostrarsi sempre come “uno zerbino su cui si puliscono i piedi tutti”. Pur non volendo entrare nelle dinamiche della coppia, Zorzi ha consigliato all’amico di conquistarla tenendola anche un po’ sulla corda e, soprattutto, non mostrandosi sempre a sua disposizione per qualunque cosa. “Non vivere nella proiezione di un rapporto che vorrebbe, vivi nella realtà di come stanno le cose”, ha ancora dichiarato Zorzi. D’accordo con lui anche Andrea Zelletta: Pierpaolo, insomma, deve imparare a farsi desiderare. Riuscirà a seguire il consiglio dell’amico o continuerà a comportarsi come fatto finora?



