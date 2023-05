Tommaso Zorzi fuori dalla giuria di Drag Race?/ Spunta l’indiscrezione sul sostituto

Tommaso Zorzi fuori da Drag Race?

La nuova stagione di Drag Race potrebbe riservare novità al pubblico. Il programma dedicato al mondo delle drag queen, per le prime due stagioni, ha avuto tra i protagonisti Tommaso Zorzi che, dopo il successo e la popolarità raggiunge con la partecipazione e la vittoria alla quinta edizione del Grande Fratello Vip, aveva deciso di tuffarsi con entusiasmo in un’avventura nuova e importante. Dopo due stagioni, però, nella famiglia di Drag Race, tutto starebbe per cambiare.

Secondo un’indiscrezione riportata tra le storie del proprio profilo Instagram, Drag Race dovrebbe passare da Real Time, canale che ha trasmesso le prime due stagioni, a Paramount+, ma questa non sarebbe l’unica novità perché quella più importante riguarderebbe proprio il ruolo di Tommaso Zorzi.

Il futuro di Tommaso Zorzi a Drag Race

Il passaggio di Drag Race da Real Time a Paramount+ potrebbe portare a cambiamenti importanti nella conduzione e nella giuria. Il primo nome in bilico sembrerebbe essere proprio quello di Tommaso Zorzi che potrebbe essere sostituito da Achille Lauro che ha sempre fatto parlare di sè non solo per la musica, ma anche per i suoi look eccentrici, sempre studiati nei minimi dettagli e mai banali.

Oltre a Zorzi, sarebbe fortemente a rischio anche la presenza di Chiara Francini che, stando ad un’indiscrezione riportata da Amedeo Venza, potrebbe essere sostituita da “un giovane stilista di fama internazionale…”. Per il momento, tuttavia, si tratta di indiscrezione non ancora confermate.

