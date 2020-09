Tommaso Zorzi “Gabriel Garko e Gabriele Rossi fidanzati..”/ Rivelazione al GF Vip

Tommazo Zorzi si lascia andare a quello che potrebbero essere lo scoop che tutti stavano aspettando con ansia e lo ha fatto all’interno della casa del Grande Fratello Vip 2020 parlando con la sua compagna di viaggio Matilde Brandi. L’influencer stava parlando con la sua nuova amica e proprio in quel frangente ha rivelato qualcosa su quella che per molti è una coppia o, almeno, lo era, ovvero quella formata da Gabriel Garko e Gabriele Rossi. I due attori sono stati immortalati insieme molte volte, si parlava della loro convivenza come amici e colleghi ma molto spesso i giornali hanno titolato parlando di un’amicizia speciale ma senza mai andare a fondo o ottenere un commento ufficiale da parte dei due interessati nemmeno quando si è parlato della fede spuntata al loro dito e di nozze segrete in tv alla corte di Mara Venier.

TOMMASO ZORZI E LA RIVELAZIONE SU GABRIEL GARKO E GABRIELE ROSSI

Su di loro è poi calato il sipario. Le loro passeggiate si sono diradate così come le loro foto insieme tant’è che si è parlato di una rottura e di un nuovo inizio per Gabriel Garko. Ad alzare il velo su loro due nella casa del Grande Fratello Vip 2020 è stato proprio Tommaso Zorzi che, secondo quanto riporta Grande Fratello Forum Free, avrebbe rivelato che i due sono stati insieme. Non si capisce bene se anche lui abbia usato il passato proprio perché tra loro è finita oppure no, fatto sta che la notizia potrebbe essere ripresa e affrontata. Come finirà questa volta?



