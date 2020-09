Tommaso Zorzi “Gabriel Garko o Adua, chi porta la gonna?”/ Imita Barbara d’Urso e…

Scoppia la polemica per le parole di Tommaso Zorzi che, ancora una volta, è finito nel mirino degli hater e di coloro che sono sempre pronti a mirare e far fuoco soprattutto quando si fanno “alcune battaglie” e poi si finisce per diventare aguzzini. A far storcere il naso al pubblico del Grande Fratello Vip 2020 è stato proprio il comportamento di Tommaso Zorzi che ieri sera, dopo la puntata, ha indossato le scarpe con i tacchi per imitare Barbara d’Urso. Fin qui niente di male se non fosse che lanciando il famoso ascensore di Live Non è la d’Urso, l’influencer ha annunciato i suoi ospiti ovvero Gabriel Garko e Adua del Vesco ma su quale argomento scottante? “Chi porta la gonna?”. In casa alcune risate hanno accolto la sua “conduzione” ma in rete è scoppiata la polemica.

TOMMASO ZORZI PARLA DI GABRIEL GARKO E DELLA “SUA GONNA”…

Non solo in molti si sono lamentati del fatto che questa sorta di caricatura sia arrivata da lui che dovrebbe capire alcune cose ed essere solidale con Gabriel Garko, soprattutto dopo quello che è andato in onda ieri sera al Grande Fratello Vip 2020, ma in molti si sono scagliati contro di lui perché reo di usare due pesi e due misure. Proprio nelle ore precedenti a questo triste siparietto, Tommaso Zorzi aveva accusato Franceska Pepe di aver parlato al femminile di lui e di aver insinuato anche che il tanga trovato a terra fosse suo. E allora perché lamentarsi per la questione del tanga e poi tirare in mezzo Gabriel Garko per la cosa della gonna? Non è forse la stessa cosa? La polemica è destinata ad andare avanti ma non è la prima volta che il pubblico sente dire a Zorzi cose poco politicamente corrette, diciamo così.



