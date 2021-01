Tommaso Zorzi, gaffe della regia del GF Vip: “Bisogna evitare..”/ La sorella Gaia…

Tommaso Zorzi, dopo un momento di smarrimento dovuto al nuvo prolungamento del Grande Fratello Vip 2020, ha ritrovato la serenità, complice l’affetto e il sostegno di tutti i compagni d’avventura. Tommaso, sin dalle prime settimane, è uno dei personaggi più forti del reality. Ironico, schietto, diretto, sorprendente e pronto a stupire tutti anche con scelte scomode come ha fatto quando ha nominato Stefania Orlando, ha animato e continua ad animare la casa di Cinecittà con il suo spirito da showman. Lontano dai propri affetti da più di quattro mesi, Zorzi accusa spesso dei momenti di stanchezza e, in queste ore, la regia è stata protagonista di una gaffe che ha scatenato la dura reazione dei fans di Tommaso Zorzi.

Con i microfoni aperti, in regia, qualcuno ha pronunciato la seguente frase: “Ragazzi vi ricordo che non..dobbiamo evitare anche i contatti esterni con Tommaso eh”. Sia all’interno della casa che sul web, in tanti hanno cercato di capire il significato di quella frase che è stata commentata anche da Gaia, la sorella di Tommaso, sempre molto attenta a ciò che accade al di là della porta rossa.

LA SORELLA DI TOMMASO ZORZI COMMENTA LA GAFFE DELLA REGIA DEL GRANDE FRATELLO VIP

I fans di Tommaso Zorzi, su Twitter, hanno pubblicato il video del momento in cui la regia commette la gaffe sull’influencer. Le parole pronunciate dagli autori sono state commentate da Gaia Zorzi che ha cinguettato quanto segue: “Se la regia riuscisse a dire frasi più chiare quando fa queste gaffe mi farebbe un piacere”. Molti utenti, inoltre, hanno ribadito di non essere affatto d’accordo con la scelta di prolungare ancora la durata del reality. “Non è più in gioco questo. Siamo tutti senza parole. Si era capito… ma sentirlo così fa orrore”, ha cinguettato qualcuno scagliandosi contro gli autori.

Se la regia riuscisse a dire frasi più chiare quando fa queste gaffe mi farebbe un piacere





