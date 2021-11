Tommaso Zorzi “GF Vip? Apprezzo Manuel Bortuzzo”/ “Non concordo con Meloni e Salvini”

Tommaso Zorzi in una lunga intervista a Chi racconta delle sue vittorie personali dopo un anno ricco di grandi successi tra il Grande Fratello Vip e la partecipazione come opinionista a L’isola dei famosi: “Dopo il Grande Fratello Vip avevo in programma una grande vacanza e invece mi sono ritrovato a vedere la gente in spiaggia, in Honduras, e io… in studio”. Il ragazzo ha anche parlato delle sensazioni che provava: “Mi sentivo una rockstar del piccolo schermo”.

Striscia la Notizia Vs Tommaso Zorzi "Vergogna"/ Gabibbo: "Fa la morale ma bestemmia"

Tommaso Zorzi ha dichiarato di aver rifiutato la conduzione di un programma in prima serata: “Mediaset mi ha offerto un programma da condurre in prima serata su Italia 1. Alla fine non me la sono sentita”, ma non esclude a priori la sua possibilità di ritornare a quella che ha chiamato “Colognoland”. Tommaso presenterà la prima edizione di Drag Race Italia in onda su Italia 1.

Tommaso Stanzani, profilo Instagram hackerato/ Appello del fidanzato Tommaso Zorzi

Tommaso Zorzi alla conduzione di Drag Race Italia chiede scusa alla comunità LGBTQI+

Tommaso Zorzi adesso condurrà la prima edizione di Drag Race Italia, in onda su Italia 1. La partecipazione dell’ex concorrente del Grande Fratello al programma ha acceso molte proteste all’interno della comunità LGBTQI+, che ha firmato una petizione. Tommaso ha voluto chiedere scusa pubblicamente: “Ci sono stati episodi che non sono piaciuti alla comunità. In primis è stata criticata la mia pseudo-sintonia con l’onorevole Giorgia Meloni durante una puntata del Maurizio Costanzo Show […] Chiedo scusa di non essere stato incisivo abbastanza nel far valere i diritti della mia comunità per la quale ho sempre lottato e questo nessuno può negarlo”. Dopo queste parole Tommaso ha voluto fare una precisazione: “Rimane fermo il fatto che sono in profondo disaccordo con la linea politica dell’onorevole Meloni, specialmente per quanto riguarda la lotta per i diritti e il Ddl Zan. E con Matteo Salvini… peggio me sento”.

Tommaso Zorzi bacia Lialai sulla bocca/ Sul set con Rocco Siffredi “Giusta alchimia…”

Durante la lunga intervista, Tommaso Zorzi ha avuto modo di parlare anche dei nuovi concorrenti del Grande Fratello Vip 2021: “I miei preferiti sono il conduttore Alfonso Signorini e Sonia Bruganelli. Tra i concorrenti apprezzo molto il modo in cui ama la vita Manuel Bortuzzo. Un insegnamento fortissimo”. Mentre sui suoi ex compagni il vincitore del Grande Fratello Vip 2020 afferma di avere ancora rapporti con Stefania Orlando, Elisabetta Gregoraci e Andrea Zelletta.“Con gli altri non è che ci siano cattivi rapporti, non ce ne sono proprio!”.



© RIPRODUZIONE RISERVATA