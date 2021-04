Tommaso Zorzi “Gilles Rocca è insopportabile”/ Microfono aperto e gaffe all’Isola…

Gaffe o mossa studiata a tavolino? Sembra proprio che Tommaso Zorzi sia incappato in un vero e proprio passo falso ieri sera nella diretta all’Isola dei Famosi 2021 e tutto per via di Gilles Rocca. Il naufrago continua a destare preoccupazioni tra i suoi compagni e anche un po’ di noia a casa per via del suo modo di fare, di salutare la sua fidanzata e anche di rivolgersi alle donne soprattutto quando ha fame. Le cose per lui potrebbero presto cambiare quando finalmente i suoi compagni di viaggio decideranno di nominarlo ma, fino ad allora, la discussione all’ordine del giorno è legata proprio al fatto che avrebbe dovuto baciare in apnea Francesca Lodo per una prova ricompensa e invece si è tirato indietro. La cosa ha creato scompiglio e un po’ di confusione non solo sull’isola, perché la Lodo non ha potuto mangiare, ma anche in studio.

Daniela Martani Vs Francesca Lodo/ "Non hai le palle di nominare Gilles!"

Tommaso Zorzi “Gilles Rocca è insopportabile”, gaffe all’Isola dei Famosi 2021

Ilary Blasi non ha capito la scelta di Gilles Rocca all’Isola dei Famosi 2021 e lo ha affrontato ma proprio durante un momento in cui si parlava di altro, ecco arrivare quello che sembrava un commento ‘tra le righe’ di Tommaso Zorzi che ha rilanciato: “Mamma. Sì, è insopportabile”. Sembra che l’influencer stesse parlando di Gilles Rocca con qualcuno presente in studio ma la frase è stata catturata dai microfoni in studio ed è risultata subito udibile anche a casa. Al momento l’opinionista ed ex gieffino non ha ancora commentato l’accaduto ma siamo sicuri che non si lascerà intimorire.

LEGGI ANCHE:

Isola dei Famosi 2021, eliminato, nominati e pagelle/ Gilles e Valentina nel mirino!Isola dei Famosi 2021/ Diretta e eliminato: Manuela, Ubaldo, Miryea, Ciufoli nominati

© RIPRODUZIONE RISERVATA