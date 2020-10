Tommaso Zorzi giudica il lato b dei coinquilini/ Il Grande Fratello li rimprovera!

Proprio non mancano i siparietti piccanti nella Casa del Grande Fratello Vip. Nelle ultime ore nella Casa si è tenuta una sorta di gara di lati b tra uomini, tra i quali è scoppiata una vera e propria rivalità. A fare da giudice Tommaso Zorzi, a cui è andato il compito di decidere il migliore lato B tra i suoi coinquilini. L’attenzione era allora tutta puntata sul sedere di Francesco Oppini, criticato però da Enock: “Non mi dire che ti piace questo cul*?” ha detto il fratello di Mario Balotelli a Zorzi. “Ma ne capisci di cul*?” ha incalzato, “Davvero mi stai chiedendo se ne capisco?” ha scherzato Tommaso. Frasi, quelle di Enock, che hanno acceso la rivalità con Oppini che l’ha dunque sfidato a mostrare a tutti il suo di lato B.

Il Grande Fratello rimprovera i concorrenti per la gara di lati B

Enock e Oppini non si sono tirati indietro ed erano quasi sul punto di calarsi i pantaloni e mostrare le loro fattezze alle telecamere, oltre che a Tommaso Zorzi, quando il Grande Fratello ha fatto sentire la sua voce. Un autore è infatti intervenuto prima del peggio, rimproverando i ragazzi e chiaramente esortandoli a non andare oltre. A questo punto è scoppiata una risata generale tra i ragazzi, in quel momento tutti riuniti al tavolo, che hanno dunque interrotto la gara e i giudizi piccanti che stavano pian piano degenerando anche in altro tipo di sfide…

La gara di culi giudicata da Tommaso Zorzi.#GFVIP pic.twitter.com/jIvzxK50sW — GFVIP 5 out of context (@oocgfvip5) October 20, 2020





© RIPRODUZIONE RISERVATA