Tommaso Zorzi: “Giulia Salemi beve come Amy Winehouse”/ “Mandiamola a San Patrignano”

Nuova polemica intorno al Grande Fratello Vip 2020 che torna in onda questa sera con una nuova puntata che si preannuncia elettrizzante e che porterà all’eliminazione di una grande protagonista tra Giulia Salemi e Stefania Orlando. A scatenerà la polemica, tuttavia, stavolta, è stato il terzo finalista nonchè vero mattatore della quinta edizione del reality ovvero Tommaso Zorzi. Quest’ultimo, infatti, si sarebbe lasciato andare ad un’affermazione nei confronti di Giulia Salemi che non sarebbe stata gradita dai fans dell’influencer, ma cosa avrebbe detto Zorzi al punto da scatenare la reazione del web? A riportare le parole dette da Zorzi è un profilo Twitter che ha pubblicato il video del momento.

Mentre si trovava in veranda con Stefania Orlando, Andrea Zenga e gli altri concorrenti, Zorzi avrebbe ironizzato sul fatto che la Salemi non riuscirebbe a reggere l’alcol. “Giulia è tipo Amy Winehouse… Non ce la fa… Adesso le prenotiamo due settimane a San Patrignano quando esce”.

Tommaso Zorzi, la frase su Giulia Salemi scatena la polemica: il commento di Andrea Zenga

La frase di Tommaso Zorzi su Giulia Salemi è stata commentata anche da Andrea Zenga che ha aggiunto: “Io l’ho vista… c’era una bottiglia (vuota) con una goccina così, è arrivata lei… solo una goccia è venuta giù. Fino all’ultimo….”. Il tutto è avvenuto ieri, poco prima del consueto appuntamento con l’aperitivo che il Grande Fratello Vip concede ogni settimana ai propri concorrenti. sul web, tali frasi, hanno scatenato polemiche infuocate. Molti fan di Giulia Salemi non hanno gradito le parole di Zorzi che, negli scorsi giorni, ha compiuto un gesto distensivo nei confronti dell’influencer mettendo fine alla guerra che era scoppiata tra loro. Oggi, però, le nuove parole di Zorzi hanno scatenato una nuova polemica a poche ore dal televoto che vede protagonista la stessa Salemi.

