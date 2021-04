Tommaso Zorzi “Giulia Salemi? Vi dico la verità”/ “Non la seguo sui social perché…”

Tommaso Zorzi: “Io e Giulia Salemi siamo in una civile convivenza”

Durante la seconda puntata di Il Punto Z, Tommaso Zorzi ha parlato del suo rapporto con Giulia Salemi. L’occasione è arrivata grazie a Francesco Oppini, ospite del programma, che ha deciso – a causa di una domanda scomoda – di invertire il ruolo tra lui e Tommaso e mettersi, almeno per qualche minuto, nei panni del conduttore, intervistando il popolare influencer. Il figlio di Alba Parietti è andato subito al sodo, chiedendo a Zorzi in che rapporti è con la Salemi. “Ma lei con la Salemi ha fatto pace o no? Perché non si è capito” esordisce Oppini.

Tommaso non si è fatto problemi a dire la verità, ovvero che non l’ha più sentita una volta finito il Grande Fratello Vip, a parte il giorno in cui l’ha intervistata nella sua trasmissione. “Siamo in una civile convivenza; non siamo né litiganti, né amici. Sappiamo uno dell’esistenza dell’altro” ha spiegato l’ex gieffino. “Sicuramente è una ragazza alla quale ho voluto bene, con la quale ho condiviso una parte del mio percorso” ha comunque fatto sapere il vincitore del GF, facendo capire che tra i due c’è stato un bel rapporto. “In questo momento c’è un po’ uno stop” ha concluso Tommaso Zorzi, senza alcun indugio.

Tommaso Zorzi su Giulia Salemi: “Non la seguo sui social perché…”

Oppini, però, evidentemente non ancora soddisfatto delle confessioni del suo ex compagno di avventura nella casa del Grande Fratello Vip, ha voluto sapere anche se Tommaso seguisse Giulia sui social. “Non la seguo sui social” ha dichiarato l’influencer, spiegando il perché senza peli sulla lingua. “Non la seguo sui social perché alla quarta storia che iniziava con “ciauuuuuu” mi è partito il click” ha detto Tommaso ridendo, riferendosi al come la Salemi comincia ogni suo video parlato che poi pubblica sulle Instagram Stories.

Tommaso ha poi anche scherzato sul fatto che avrebbe voluto Pierpaolo Pretelli come vincitore del Grande Fratello, pronunciando il nome del ragazzo accompagnato da una risata per rispondere alla domanda di Oppini. “Chi avresti voluto, oltre a te, come vincitore del Grande Fratello?” ha chiesto Francesco. Tommaso prima ha risposto con ironia nominando l’attuale fidanzato di Giulia Salemi e poi ha detto che il suo vincitore, anzi la sua vincitrice, morale è Stefania Orlando, che anche Alessia Marcuzzi, in collegamento telefonico a Il Punto Z, ha definito “la queen”.



