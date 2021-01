Tommaso Zorzi ha lasciato il water sporco di merd*?/ Scoppia il caos al GF Vip ma…

Tommaso Zorzi si è reso protagonista, ancora una volta, al Grande Fratello Vip con scherzi e ancora una volta stupisce il pubblico. L’influencer ha fatto pensare a tutti gli altri inquilini che qualcuno aveva sporcato il bagno rendendolo di fatto inagibile. Inizialmente era dentro al bagno e tossendo ha evitato di farsi scoprire mentre avvolgeva la cioccolata. Nel frattempo fuori Samantha De Grenet e Rosalinda parlavano senza rendersi conto di nulla. Appena Zorzi esce dal bagno l’attrice vi entra, rimanendo di stucco per lo spettacolo ammirato. Inizialmente Tommaso viene accusato di essere stato lui a compiere quel disastro, ma poi quando alcuni concorrenti si recano in bagno per vedere cosa è accaduto proprio Zorzi scoppia a ridere.

Tommaso Zorzi, lo scherzo del bagno: sempre lui

Tommaso Zorzi non è al primo scherzo con quello del bagno, ma è diventato un vero e proprio tormentone per lui prendere in giro gli altri concorrenti del Grande Fratello Vip. Risulta difficile trovare uno degli inquilini che non ha subito uno scherzo da lui. Proprio questo suo essere istrionico gli sta facendo raccogliere consensi con la sensazione che possa essere proprio lui il vincitore di questa nuova edizione del reality show più famoso della televisione. Chissà che per lui non si possa aprire una nuova strada nel mondo dello spettacolo, magari proprio come conduttore di qualche trasmissione o come opinionista nelle prossime edizioni del programma.



© RIPRODUZIONE RISERVATA