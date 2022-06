Tommaso Zorzi ha tradito il fidanzato Tommaso Stanzani?/ Smentita e amaro sfogo

Tommaso Zorzi e la fake news del tradimento

Tommaso Zorzi è felicemente fidanzato con il ballerino Tommaso Stanzani che, dopo la partecipazione ad Amici 21, è entrato nel corpo di ballo di Battiti Live. I due ragazzi sono felici e innamorati, ma nelle scorse ore, sul web, si è diffuso il rumor di un presunto tradimento di Zorzi. Tutto è nato quando un ragazzo, su Tik Tok, pur senza citare Tommaso Zorzi, ha fatto intendere di aver avuto un flirt con lui. Ad intervenire immediatamente smentendo tutto è stato lo stesso Zorzi.

Tommaso Zorzi: "Torno dallo psicologo"/ "Bisogna riconoscere di avere un problema"

“Apri TikTok. Inventa un gossip. Goditi l’attimo. Fatti sgamare. Rettifica. Cancella il TokTok e…”, ha raccontato su Instagram Zorzi, come riporta Pipol Tv, mostrando anche il messaggio di scuse ricevute dal ragazzo in questione. “Scusami se ciò ti ha recato fastidio. Ti chiedo miliardi di volte scusa. Spero tu possa perdonarmi, anche perché ti adoro e mi dispiacerebbe un botto essere odiato da te”, ha scritto questa persona. Zorzi, poi, tra le storie di Instagram si è lasciato andare ad un amaro sfogo.

Zorzi e Goffredo Cerza hanno litigato?/ "Non rapporto col fidanzato della Ramazzotti": la verità è un'altra!

Lo sfogo di Tommaso Zorzi

Dopo la partecipazione e la vittoria del Grande Fratello Vip 5, Tommaso Zorzi ha conquistato una grande popolarità. Dopo l’esperienza nel reality show di canale 5, Zorzi si è tuffato in tante e nuove avventure professionali in qualità di conduttore. La popolarità lo esponde sempre di più a gossip e pettegolezzi vari e, così, tra le storie di Instagram, si è lasciato andare al seguente sfogo.

“Quando fai questo mestiere hai a che fare con delle persone che hanno dei modi e contenuti che sono talmente lontani dal tuo modo di essere e dal modo in cui sei stato educato che sei proprio in imbarazzo per te e per loro perchè non sai come gestirla”, ha concluso.

Tommaso Stanzani "Io e Tommaso Zorzi abbiamo avuto una crisi"/ "Ho lanciato le scarpe e..."













© RIPRODUZIONE RISERVATA