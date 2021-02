Tommaso Zorzi ha tradito Stefania Orlando?/ Dopo Maria Teresa Ruta si “libera” dell’alleata? Il web insorge..

Mancano poco meno di due settimane alla final del Grande Fratello Vip. In casa sono rimasti in nove: Dayane Mello, Pierpaolo Pretelli, Tommaso Zorzi, Andrea Zelletta e Rosalinda Cannavò, dentro dal primo giorno; Stefania Orlando, entrata al quinto giorno; Giulia Salemi (giorno 54), Samantha De Gente (giorno 89) e Andrea Zenga (giorno 96). Dayane, Pierpaolo e Tommaso sono i primi tre finalisti, mentre questa sera Giulia Salemi e Stefania Orlando scopriranno l’esito del televoto e chi resterà ancora in gara. Inaspettatamente sembra che Tommaso Zorzi sia responsabile della nomination dell’amica Stefania e quindi della sua possibile eliminazione. Giulia Salemi è stata votata da quasi tutti gli inquilini della casa, mentre la Orlando è finita al televoto per le nomination dell’influencer italo-persiana e di Pierpaolo Pretelli. Durante la puntata di lunedì, Tommaso Zorzi ha nominato Samantha De Grenet, invece che la Salemi, come in molti si sarebbero aspettati dopo i loro numerosi scontri. Ma quello di Zorzi non sarebbe stato un gesto di amicizia nei confronti di Giulia. Anzi, la decisione del finalista sarebbe l’esito di una precisa strategia, che Zorzi ha spiegato a Samantha, motivandole la sua nomination.

Tommaso Zorsi ha tradito Stefania Orlando? La reazione del web

Samantha De Grenet ha poi raccontato tutto a Rosalinda Cannavò: “Tommaso Zorzi mi ha nominato per buttare un voto. Non si è voluto accanire contro Giulia Salemi, dopo le cose che gli ha detto Pupo. Ma non ha voluto neanche votare Andrea Zenga, perché con la sua nomination sarebbe andato anche lui al televoto”, riporta Libero Quotidiano. E ha aggiunto: “Tommaso invece ha preferito lasciare il televoto a due, in modo da eliminare una concorrente forte. Per ‘utilizzare’ Zenga quando sarà più avanti nel gioco”. Andrea Zenga, infatti, entrato per ultimo nella casa è sicuramente un concorrente più “debole” rispetto alla Orlando o alla Salemi, forte del suo legame con Pretelli. Zorzi avrebbe quindi “sacrificato” la sua amicizia con Stefania Orlando per “liberarsi” di una rivale: “Poteva aiutare Stefania con una nomination a tre, ma non l’ha fatto. Non so se Stefania ha pensato al fatto che Tommy avrebbe potuto tutelarla votando Zenga”, ha detto la De Grenet. Tranciante il commento di Rosalinda Cannavò: “Ormai le nomination si fanno per gioco e non per affetto”. Sui social è stato condannato il gesto di Tommaso Zorzi: “Vergognoso, è una tua amica”.



