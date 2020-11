Tommaso Zorzi “Ho già dormito con Giacomo Urtis”/ Il chirurgo rilancia e…

Chi conosce Tommaso Zorzi conosce anche la sua amicizia con Giacomo Urtis ma qualcuno non sapeva che forse tra loro c’è qualcosa che non è stato ancora detto. Il dubbio è arrivato proprio dalla casa del Grande Fratello Vip 2020 in cui si parlava della sistemazione del neo concorrente, forse guest star, di questa affollata edizione. Il chirurgo estetico è stato chiamato dalla produzione per entrare in casa e, al grido di “licenzia di gossip”, lanciare delle vere e proprie bombe gossip sui concorrenti in gioco in modo tale da spingere qualcuno a rivelarsi o rivelare altre cose che, magari, fino ad adesso non sono venute a galla. Naturalmente il pubblico e gli stessi concorrenti dovranno capire cosa è vero e cosa no di quello che dirà ma la vera chicca della giornata arriva dalla bocca di Tommaso Zorzi.

Tommaso Zorzi “Ho già dormito con Giacomo Urtis”, rivelazione choc al Grande Fratello Vip 2020?

L’influencer, rispondendo a Maria Teresa Ruta su dove dovrebbe essere collocato Giacomo Urtis per la notte ha risposto una cosa che non è passata inosservata. Maria Teresa Ruta ha, infatti, chiesto a Tommaso, visto che i due si conoscevano: “Ma dormi con Giacomo. Può anche non dormire solo…”. A quel punto, Tommaso Zorzi ha risposto: “Io figurati, con Giacomo ho già dormito…”. La frase ha fatto scoppiare a ridere anche Giacomo che ha riproposto la performance di Tosca D’Aquino durante Il Ciclone facendo impazzire i fan del programma che adesso vogliono saperne di più. Forse Zorzi e Giacomo Urtis non sono solo amici come hanno fatto credere? Tra loro c’è qualcosa che nessuno sa ancora?



