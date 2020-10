Tommaso Zorzi: “Ho litigato con Aurora Ramazzotti”/ “Ho un carattere di mer*a…”

Tommaso Zorzi, durante i giorni trascorsi nel tugurio nella casa del Grande Fratello Vip con Myriam Catania e Massimiliano Morra, si è raccontato tanto. Dopo aver emozionato i due coinquilini parlando della morte della nonna, Tommaso ha svelato di aver litigato con la sua migliore amica ovvero Aurora Ramazzotti. I due erano legati da un affetto sincero e profondo sin dai tempi della scuola. Insieme trascorrevano tantissimo tempo e Aurora era spesso protagonista anche sui profili social dell’amico. Negli ultimi mesi, però, qualcosa sembra sia cambiato. Nessuna foto e nessun video pubblicato sui social in cui si mostrano insieme. Un silenzio che aveva scaturito rumors sul rapporto tra Tommaso Zorzi e Aurora Ramazzotti su cui ha fatto chiarezza l’influencer dalla casa del Grande Fratello Vip.

TOMMASO ZORZI: “VOGLIO FARE PACE CON AURORA RAMAZZOTTI”

Tommaso Zorzi , pur senza fare il nome di Aurora Ramazzotti, fa riferimento al loro rapporto di amicizia svelando di voler fare pace con la sua migliore amica. “Vorrei fare pace con la mia migliore amica con cui ho litigato perché ho un carattere di merd*. Lei è fidanzatissima e forse è una cosa che non riesco ad accettare, ho la sindrome dell’abbandono, mi sento sempre un po’ in difetto rispetto a certe situazioni. E’ successo durante il lockdown. Essendo la mia migliore amica ed essendo lì in casa con tutti mi aspettavo una chiamata in più. Per questo abbiamo litigato”, ha detto Tommaso. Aurora Ramazzotti risponderà all’appello di Tommaso Zorzi? Alfonso Signorini coglierà al volo l’occasione per organizzare un incontro nella casa del Grande Fratello Vip?



