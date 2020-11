Tommaso Zorzi/ “Idrovora di attenzioni”, l’accusa di Maria Teresa Ruta (e la lite)

Tommaso Zorzi al Grande Fratello Vip 2020 tra lacrime e coccole con Francesco Oppini ma..

Tommaso Zorzi si avvia verso questo nuovo speciale Grande Fratello Vip 2020 dopo una settimana davvero difficile e complicata in cui ha pianto tanto, davvero tanto. A complicare la vita dell’influncer nella casa è stato Alfonso Signorini quando ha comunicato a tutti che il Gf andrà avanti fino a febbraio. Le facce incredule hanno subito lasciato spazio a quelle sconvolte mentre molti vipponi hanno minacciato di andare via ma non Tommaso Zorzi. Il giovane influencer ha deciso, almeno per il momento, di continuare questa avventura fino a quando lo vorrà il pubblico ma l’unica cosa che lo ha colpito nel profondo del cuore è stato il momento in cui ha capito che Francesco Oppini non avrebbe fatto lo stesso. Il figlio di Alba Parietti è convinto di dover tornare a casa dai suoi affetti e dalla sua Cristina, che non lascerà più, e quindi ha deciso di rinunciare alla sua permanenza nella casa e questo ha fatto molto soffrire Tommaso che non sa come potrà andare avanti in questo percorso senza di lui.

La discussione con Maria Teresa Ruta per Francesco Oppini e…

Molte lacrime e abbracci hanno accompagnato il loro percorso soprattutto in questi primi giorni fino a quando Maria Teresa Ruta non ha insinuato il dubbio dentro di lui per via della sua grande richiesta di attenzioni ammettendo che ha troppe pretese da parte di Francesco. Le parole della Ruta hanno punto molto Tommaso Zorzi al Grande Fratello Vip 2020 tant’è che subito dopo, in camera blu, ammette che forse la conduttrice ha ragione. L’influencer ne parla con Stefania Orlando dicendosi dubbioso sul loro rapporto e spiegando che forse lui ha voluto troppo da Francesco. La conduttrice è in disaccordo con lui e con la Ruta pronta ad evidenziare il fatto che se Oppini lo cerca è perché gli piace stare insieme a lui e non per paura della sua reazione o di quello che potrebbe succedere se per un po’ non gli da le giuste attenzioni. L’opinione della Ruta per Tommaso ha un peso e questo lo fa stare male e così la Orlando decide di affrontare la conduttrice che ammette di essere gelosa dell’influencer. Tutto finito quindi o l’amicizia della stanza blu è a rischio?



