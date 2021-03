Tommaso Zorzi: “Il GF Vip esperienza straordinaria di vita”/ “Oppini? Per scusarsi..”

Tommaso Zorzi, sulle pagine del settimanale Chi, nel numero in edicola dal 3 marzo, commenta la sua vittoria e le emozioni vissute nella casa del Grande Fratello Vip 2020 dove ha vissuto per quasi sei mesi. Quella di Zorzi nella casa di cinecittà è stata un’esperienza intensa, ricca di emozioni. Non sono mancati i momenti di crisi soprattutto a causa dei due prolungamenti a causa dei quali, più volte, Zorzi ha pensato di lasciare più volte il reality. Oggi, però, è felice dell’esperienza vissuta che porterà sempre dentro di sè. “E’ stata un’esperienza unica. Credo che l’affetto che ho sentito e ho provato all’interno di quelle quattro mura sia qualcosa d’indescrivibile. E non vivo quello che ho appena attraversato come un’esperienza televisiva, ma proprio come un pezzo importante della mia vita“, ha dichiarato Zorzi subito dopo la vittoria su Pierpaolo Pretelli.

Tommaso Zorzi e il regalo di Francesco Oppini

Una delle emozioni più intense vissute da Tommaso Zorzi durante la finalissima del Grande Fratello Vip 2020 è stato l’incontro e l’abbraccio con Francesco Oppini. Nella casa del Grande Fratello Vip 2020, tra l’influencer e il figlio di Alba Parietti è nato un legame speciale. Tornato a casa, Tommaso ha condiviso sui social una storia in cui apre una cassa di champagne che gli ha regalato proprio Oppini. “E’ il minimo che poteva fare per scusarsi per essere eterosessuale e impegnato”, ha detto Zorzi. Sulle pagine di Chi, poi, di Tommaso, ha parlato anche Alfonso Signorini. “Tommy è un istrione straordinario e un lucido pianificatore. E’ ragione nella sua irresistibile inconsapevolezza”, ha detto il conduttore.



