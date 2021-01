Tommaso Zorzi “Il mio ex mi ha preso a calci”/ “Avevo 19 anni e..”

Tommaso Zorzi torna a parlare del suo ex, quello che ha dato il via anche al suo coming out, e quello che gli ha messo le mani addosso. Non è la prima volta che l’influencer ha raccontato questa cosa nella casa del Grande Fratello Vip 2020 e qualche mese fa lo aveva fatto parlando con Stefania Orlando rammaricandosi un po’ anche per la sua mancata reazione. L’influencer si è lasciato andare ad una confessione privata che riguarda un suo ex fidanzato, un ragazzo per il quale lui si è piegato in tutto e per tutto, seguendolo ovunque e facendosi gestire. Tommaso Zorzi ha parlato di un ragazzo italiano conosciuto in Scozia che è stato il suo primo grande amore, un ragazzo di cui è perdutamente innamorato: “Avevo 19 anni. Andava in Brasile e andavo in Brasile. Andava a Londra e andavo a Londra. Poteva farmi tutto, ho pure perdonato corna“.

Tommaso Zorzi racconta di nuovo delle violenze subite dal suo fidanzato

Tommaso Zorzi ha raccontando anche di quella che volta che si trovavano in discoteca e che la situazione poi è peggiorata in un attimo con un’esplosione della violenza: “Eravamo in discoteca. Io vado fuori a fumare, ritorno e lui stava a tanto così da uno. L’ho tirato per la maglietta, lui si è girato ed iniziamo un po’ ad azzuffarci. Ci sbattono fuori e fuori dalla discoteca mi ha proprio sbattuto per terra”. A quel punto lui lo avrebbe presto a calci fino ad aprirgli il mento e quindi ha deciso di reagire lasciandolo. I complimenti per il suo comportamento non sono mancati da Stefania Orlando all’epoca del suo primo racconto, e anche in questo caso con gli applausi di Giulia Salemi e le altre ragazze della casa.



