Tommaso Zorzi imita Barbara D’Urso/ Video, lei replica in diretta: “Non ti querelo”

“Fino a quando non mi querela io continuo!” Queste le parole di Tommaso Zorzi che nella Casa del Grande Fratello Vip 2020 si sta divertendo ad imitare Barbara D’Urso. Performance, le sue, finite dritte a Pomeriggio 5. La conduttrice ha infatti deciso di mandare in onda un filmato che racchiude tutti i momenti in cui Zorzi la imita, concludendo poi con la frase citata all’inizio. “Non ti querelo!” è stata la risposta della conduttrice, che ha poi aggiunto “Fa super ridere, perché è vero che faccio queste mosse, tutte queste sceneggiate, il caffeuccio…”, riferendosi proprio alle imitazioni. Non è però d’accordo Giovanni Ciacci, che critica invece Tommaso, ritenendolo “Un po’ ossessionato”. “Sapessi quanti sono ossessionati da me!” ha replicato però la D’Urso.

Barbara D’Urso: “Le imitazioni di Tommaso Zorzi? Simpatiche”

Barbara D’Urso ha specificato di aver ritrovato nelle imitazioni di Tommaso Zorzi qualcosa di simpatico e per nulla offensivo. “Sai quanti sono ossessionati con me in maniera cattiva. Lui invece lo fa in maniera simpatica.” Ride, in collegamento, Riccardo Signoretti e non passa inosservato alla conduttrice, che commenta: “Riccardo ride perché sa che ci sono un paio di persone ossessionate da me”. “Giusto un paio”, risponde il direttore di Nuovo. “L’importante è che loro stiano bene”, taglia corto e conclude la D’Urso.



© RIPRODUZIONE RISERVATA