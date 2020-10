Tommaso Zorzi in crisi/ Tensioni e pianto liberatorio “devo buttare tutto fuori”

Gli scontri nella Casa del Grande Fratello Vip 2020 tra Tommaso Zorzi e Franceska Pepe sono ormai all’ordine del giorno. Non è un caso se la modella ha definito il suo rapporto con l’influencer di amore ed odio. Le incomprensioni tra i due inquilini, tuttavia, portano inevitabilmente anche a far vivere momenti di scompiglio al resto della Casa, che si ritrova spesso e volentieri a dover assistere agli scontri. L’ultimo battibecco ha avuto come tema centrale l’argomento “pulizie”. Tommaso Zorzi e Franceska si sono accusati a vicenda lasciando emergere ancora una volta un difficile problema di incomprensione reciproca alla base del loro difficile rapporto. “Come vuoi che ti parli? Tu mi provochi!”, si è lamentata Franceska nelle passate ore, per poi aggiungere ormai sconfortata: “Io mi arrendo con te”. A far accendere ulteriormente la scintilla, il successivo commento della Pepe che, rivolgendosi ancora a Zorzi ha aggiunto di conoscere molto bene il suo stato d’animo. Il 25enne a quel punto ha attaccato: “Tu non sai nulla di me, ne parlerò con te quando vedrò una persona lineare, di cui fidarmi”.

TOMMASO ZORZI PIANGE IN CAMERA: LO SFOGO

Ulteriore motivo di screzio tra Tommaso Zorzi e Franceska Pepe continua ad essere il cibo. Dopo aver sfornato una golosa torta al cioccolato realizzata dall’influencer, la modella non ha resistito tagliando una grossa fetta per sè e spostandosi in giardino. “Non hai alcun rispetto per niente e per nessuno”, ha tuonato Zorzi alla sua vista. Ma lei, incurante del disappunto del coinquilino, si è limitata a commentare: “Non si può litigare per il cibo, c’è gente che non ce l’ha!”. Dopo l’ennesima lite però, la Pepe ha tentato di recuperare ed è tornata in casa abbracciando Tommaso che a sua volta ha lasciato alla modella la possibilità di dimostrargli il suo seppur ambiguo affetto. Quanto durerà il sereno nella Casa del Grande Fratello Vip 2020? Screzi a parte, gli ultimi giorni per Tommaso Zorzi sono stati particolarmente complessi sul piano emotivo, tanto da aver lasciato spazio anche allo sconforto e ad un pianto liberatorio in camera da letto. Ad accorgersi della sua assenza è stato Francesco Oppini che, preoccupato, lo ha raggiunto chiedendo spiegazioni del suo stato d’animo: “Ho bisogno di un attimo per me, non è successo nulla tranquillo”. Proprio le tensioni in Casa avrebbero turbato il concorrente che, complice una sabato sera di pioggia, si è lasciato andare alle lacrime. “Non riesco a vederti così, vieni fuori che io ti aspetto”, è stato il commento di Oppini che, tornato da lui, ha tentato di fargli arrivare il suo affetto. “Grazie, ho solo bisogno di buttare tutto fuori e poi ne possiamo parlare”, lo ha tranquillizzato Tommaso Zorzi, prima di tornare il concorrente del Grande Fratello Vip 2020 di sempre.



