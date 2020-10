Tommaso Zorzi/ Incompreso e pronto a lasciare la casa del Grande Fratello Vip 2020?

Tommaso Zorzi, deluso, incompreso e pronto a lasciare la casa del Grande Fratello Vip 2020?

Tommaso Zorzi contro tutti al Grande Fratello Vip 2020? Quasi. Questa è la risposta giusta alla luce di quello che sta facendo l’influencer nella casa mettendo in crisi un po’ tutti. In un primo momento ha parlato di Andrea Zelletta reo di non esporsi nella casa e di non prendere posizione per via del pubblico. Il tronista ha risposto a tono soprattutto perché proprio il pubblico continua a metterlo tra i preferiti e questo ha destabilizzato l’influencer che in tempi non sospetti si è detto pronto a lasciare la casa. Tommaso Zorzi è un po’ stanco ed è demotivato dai suoi coinquilini che continuano a fare gruppo e tessere ragnatele che lui vede, nota e continua a demonizzare, ma fino a quando avrà l’energia per farlo? Anche in queste ultime ore, a pochi istanti dalla messa in onda della nuova puntata di questa sera, Tommaso Zorzi è tornato a discutere e questa volta con Francesco Oppini. Il loro solido legame si è schiantato contro la reazione spropositata del figlio di Alba Parietti che non ha gradito la finta dichiarazione d’amore che l’influencer gli ha fatto facendolo andare fuori di testa e annunciando addirittura azioni legali.

Lo scherzo a Francesco Oppini e gli scontri

I due vogliono provare a ricucire il loro rapporto prima della puntata e Francesco Oppini si è avvicinato a Tommaso Zorzi provando a spiegare che forse lui ha una sensibilità diversa rispetto alla sua per certe cose e sentirgli dire alcune parole davanti a tutti mentre qualcuno rideva e altri lo guardano sconvolti, lo ha fatto sentire un po’ fuori luogo e a disagio.

Tommaso Zorzi non ci sta e continua a ribadire di aver riso per tutto lo scherzo e che sicuramente non è questione di sensibilità. Troveranno un punto in comune entro questa sera o la questione sarà servita in diretta da Alfonso Signorini agli abitanti della casa? Per l’influencer la serata potrebbe essere molto lunga e forse non triste visto che in settimana si è parlato dell’ingresso di un altro concorrente gay (come lui stesso ha richiesto) e che questo potrebbe essere una sua e una nostra conoscenza, il mitico tronista gay Claudio Sona.

