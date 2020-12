“Tommaso Zorzi innamorato di Francesco Oppini”/ Alba Parietti condivide e lancia…

Dopo averci pensato a lungo, Francesco Oppini ha deciso di abbandonare il Grande Fratello Vip 2020 dopo più due mesi di convivenza forzata con gli altri concorrenti. Il figlio di Alba Parietti ha rinunciato a restare nella casa fino a febbraio tornando immediatamente dai suoi affetti, in primis dalla fidanzata Cristina Tomasini che ha seguito tutto il suo percorso attraverso la tv sin dal primo giorno. Una decisione che ha lasciato l’amaro in bocca a Tommaso Zorzi il quale, pur conoscenza la decisione di Oppini, non si sarebbe mai aspettato di doverlo salutare immediatamente. Tommaso, infatti, ha pianto per tutta la sera puntando il dito contro Oppini che avrebbe potuto aspettare lunedì sera per tonare alla sua vita di sempre. La decisione di Francesco Oppini di lascare la casa del Grande Fratello Vip 2020 è stata commentata da Alberto Dandolo a cui ha risposto Alba Parietti la quale, con le sue parole, ha scatenato la reazione del popolo del web.

IL POST DI ALBERTO DANDOLO E LE PAROLE DI ALBA PARIETTI SCATENANO LA REAZIONE DEL WEB

Alberto Dandolo applaude la decisione di Francesco Oppini di ritirarsi dal Grande Fratello Vip 2020 per tornare alla sua vita. “Un coraggioso e generoso atto di affetto vero e di nobilta’ d’animo: andar via era l’unica scelta che una persona poteva e doveva fare per tutelare e rispettare la sensibilita’ di un amico e il bene che li unisce. Un uomo con le palle non alimenta equivoci e false aspettative”, ha scritto Dandolo. Il giornalista, poi, nel post fa anche riferimento a Tommaso Zorzi: “Ha protetto un ragazzo innamorato di lui, ha protetto se stesso e chi lo aspetta fuori”. Tra i tanti commenti è spuntato anche quello di Alba Parietti che scrivendo solo “condivido” ha scatenato la reazione del web. Tanti utenti, infatti, si sono scagliati contro la Parietti rea di aver approvato un post in cui si parla di “Tommaso Zorzi innamorato” nonostante più volte l’influencer abbia definito quella con Oppini un’amicizia.





