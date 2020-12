Tommaso Zorzi innamorato di Francesco Oppini/ “Sbandata, mai legato così a un etero…”

Tommaso Zorzi nei giorni scorsi ha finalmente svelato ciò che da tempo era ormai nell’aria, ammettendo di essersi innamorato dell’amico Francesco Oppini. Il figlio di Alba Parietti ha deciso nella passata puntata del Grande Fratello Vip di abbandonare definitivamente il programma, gettando nello sconforto l’influencer 25enne che in questi mesi si è particolarmente legato a lui. Il giorno seguente alla puntata, in un momento di grande confidenza con Cristiano Malgioglio, Tommaso ha finalmente ammesso, in un lungo quanto eloquente silenzio, di essersi innamorato dell’amico: “Io sono più grande di te, quindi devi dirmi la verità. Ti sei innamorato veramente di lui? Avresti voluto avere un ragazzo come lui, un uomo come lui nella tua vita?”, aveva domandato il paroliere, pretendendo da lui solo la verità. “Domanda da un milione di dollari”, aveva replicato Zorzi prima di ammettere i suoi sentimenti con estrema onestà. Le sue parole successivamente lo hanno mandato in profonda crisi soprattutto per il timore di una reazione non solo da parte dello stesso Francesco ma anche della madre di lui, Alba Parietti, con la quale Tommaso ha già avuto un confronto molto sincero proprio nella Casa del GF Vip.

TOMMASO ZORZI INNAMORATO DI FRANCESCO OPPINI: “TERRORIZZATO”

Dopo averlo fatto con l’amico Cristiano Malgioglio, Tommaso Zorzi ha ammesso di provare dei sentimenti per Francesco Oppini anche con Giulia Salemi. L’influencer ha ammesso l’importanza che per lui ha avuto e continua ad avere il cronista sportivo: “Per me Francesco è, è stato e mi auguro che sarà una persona molto importante”. Zorzi ha voluto precisare all’amica che quello che prova per Oppini non è un semplice affetto tra amici: “C’è amore, parlo dal lato mio. Sì. Amore sì, evidentemente sì. Questa cosa la sa solo Malgioglio perché me l’ha tirata fuori e poi oggi l’ho detto a Stefania. Mi sono preso proprio una bella sbandata. Se è una cosa facile, non ci piace”. Una rivelazione che tuttavia non ha particolarmente sorpreso la Salemi che anzi ha ammesso di aver avuto la medesima impressione pur preferendo tacere. Al tempo stesso l’amica ha spiegato che proprio questo renderà tutto molto più complicato. Adesso che Tommaso ha finalmente fatto chiarezza sui suoi sentimenti, il suo pensiero è proprio alla reazione dell’amico: “Sono terrorizzato perché non so cosa sia potuto uscire. Secondo me è successo un casino. Questa cosa mi terrorizza. Se non me l’avesse tirato fuori Cristiano, non l’avrei mai detto. Ma mi ha messo proprio davanti all’evidenza. Non mi sono mai legato così a un ragazzo etero”. Nonostante questo il Vippone è pienamente consapevole di non poter avere mai altro da Oppini.



