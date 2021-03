Tommaso Zorzi/ Innamorato di un ballerino di Amici 2021? “Maria ti devo parlare”, ma poi…

Tommaso Zorzi affila le unghie e si prepara questa sera a calarsi nei panni di opinionista in occasione di una nuova attesissima puntata dell’Isola dei Famosi 2021. Gli impegni per il giovane influencer milanese in questi ultimi giorni non sono affatto mancati e non è un caso se proprio di recente Zorzi abbia deciso di prendersi un giorno di detox dai social, utile a concentrarsi sull’importante impegno che è chiamato a svolgere al fianco di Iva Zanicchi e, da questa sera, dell’amica Elettra Lamborghini. Questi però sono per Tommaso anche giorni particolarmente frenetici dal momento che, dopo l’esperienza al GF Vip – il reality che lo ha visto trionfare dopo una permanenza record di oltre 5 mesi – il ritorno alla realtà lo ha posto davanti a molteplici impegni, tra cui la ricerca di una nuova casa.

Il giovane opinionista infatti è attualmente impegnato nella ricerca di una nuova dimora in cui andare a vivere con la sua Gilda, l’inseparabile cagnolina, ma come documentato su Instagram non mancano gli ostacoli. Quando pensava di aver trovato ormai la casa dei suoi sogni, Zorzi si è dovuto ben presto ricredere: “Sto andando a vedere quella che quasi sicuramente sarà casa nuova. Sono un po’ emozionato quindi fatemi un in bocca al lupo”, aveva annunciato nelle sue Instagram Stories, prima delle cattive notizie. “Mi hanno chiamato stamattina dall’agenzia immobiliare per dirmi che la casa che volevo, il proprietario non l’affitta a gente dello spettacolo. Non ho ancora capito cosa vuol dire, ma manteniamo la calma”, aveva aggiunto poco dopo. A correre in soccorso dell’influencer il suo vasto esercito di fan che ironicamente gli avevano proposto di trasferirsi nella casa che Francesco Oppini divide con la fidanzata Cristina. Idea non particolarmente azzeccata…

TOMMASO ZORZI E L’INTERESSE PER UN BALLERINO DEL SERALE DI AMICI

In attesa della nuova puntata dell’Isola dei Famosi, Tommaso Zorzi ha trascorso le ultime giornate organizzando il format web legato sempre al reality di Canale 5 ma anche concedendosi delle meritate pause. Tra questi, la visione della prima puntata del Serale di Amici 20 che sembra aver pienamente conquistato la sua attenzione soprattutto per la presenza di un bravissimo allievo, il ballerino Tommaso Stanzani. Proprio mentre andava in onda la prima puntata del talent di Maria De Filippi (con la quale Zorzi sogna di lavorare), ha scherzosamente ammesso il suo interesse per il giovane con un commento alquanto colorito su Twitter aggiungendo: “Ma Tommaso di Amici? Maria ti devo parlare”. Poco dopo però il vincitore del Grande Fratello Vip è prontamente tornato sui suoi passi dopo aver scoperto l’età del ballerino, classe 2001, dunque appena ventenne. Nel frattempo proseguono le indiscrezioni sul suo futuro professionale e, stando a quanto trapelato sul settimanale Vero, per Zorzi si starebbe pensando ad una trasmissione in onda la domenica pomeriggio ma anche ad un one man show nella seconda serata di Italia 1. Le indiscrezioni troveranno presto conferma?

