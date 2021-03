Tommaso Zorzi/ “Io mi nutro di trash, sono cresciuto a pane e trash” (Isola dei Famosi)

Il prossimo 2 aprile 2021 Tommaso Zorzi compirà 26. Dopo la vittoria al Grande Fratello Vip 5, l’influencer milanese siede come opinionista al fianco di Iva Zanicchi ed Elettra Lamborghini nello studio dell’Isola dei famosi 2021, condotta da Ilary Blasi su Canale 5. Zorzi, senza ombra di dubbio uno dei personaggi del momento, si è raccontato con la sua piangente ironia in una lunga intervista a Fabrizio Biasin su Libero Quotidiano.

Il vincitore del GF Vip 5 impegnato due sere alla settimana con la diretta dell’Isola dei famosi ha confessato di svegliarsi per leggere i dati di ascolto dei programmi cui partecipa: “Ho la sveglia alle 10.20. Godo molto nel leggere i dati di ascolto”. Zorzi è consapevole di contribuire al successo che sta riscuotendo la nuova edizione dell’Isola dei famosi: “Io contribuisco in ambito social. Tutto quello che faccio lì, ultimamente, funziona”.

Tommaso Zorzi: pronto a condurre un programma

Tommaso Zorzi non ha problemi ad avere a che fare con tutto questo trash: “Se mi imbarazzasse non farei questo lavoro, io mi nutro di trash, sono cresciuto a pane e trash”, ha scherzato su Libero Quotidiano. L’influencer, che da sempre sogna di diventare un presentatore, sembra sempre più vicino a realizzare il suo desiderio: “Mi tocca fare la gavetta e sporcarmi le mani, ma in futuro non penso che verrò etichettato per aver fatto il concorrente al Gf o l’opinionista all’Isola”, ha detto anticipando che a breve condurrà un programma su Mediaset. Zorzi, che si difinisce “un grande paraculo”, al momento non è innamorato e dice di avere solo tre amici. Per quanto riguarda il suo rapporto con i soldi, Zorzi guadagna abbastanza per mantenere qualcuno, dà sempre la mancia – “l’ho imparato in Inghilterra” – anche se spesso sono i ristoranti a pagare le sue cene. L’influencer dichiara di essere ipocondriaco e che quando sarà il suo momento si vaccinerà contro il Covid.

