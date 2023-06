Tommaso Zorzi, la foto con il figlio di Aurora Ramazzotti commuove il web/ Il particolare

Tommaso Zorzi e Aurora Ramazzotti, inseparabili anche sui social

Il mondo dello spettacolo non è caratterizzato unicamente da rapporti professionali; spesso tra i protagonisti può nascere una sincera amicizia con tanto di contenuti social che ne raccontano le sfumature. E’ questo il caso di Aurora Ramazzotti e Tommaso Zorzi, più uniti che mai soprattutto dopo la nascita del piccolo Cesare. Insieme hanno condiviso non solo la gioia della nascita ma numerose altre esperienze all’insegna del divertimento. Dalle cene tra amici ai viaggi, passando appunto per le occasioni televisive.

Come anticipato, l’amicizia tra Aurora Ramazzotti e Tommaso Zorzi è testimoniata soprattutto dalle condivisioni social della figlia di Michelle Hunziker. La giovane è solita condividere con i propri follower buona parte delle sue attività quotidiane ed è piuttosto frequente osservare la presenza dell’ex volto del GF Vip. L’ultimo scatto in particolare ha letteralmente emozionato i fan e chiama in causa il primogenito di Aurora Ramazzotti, il piccolo Cesare.

Tommaso Zorzi, la “nuova vita” da zio acquisito per il piccolo Cesare

Dopo la foto di qualche settimana fa con Tommaso Zorzi intento a stringere tra le sue braccia il piccolo Cesare – figlio di Aurora Ramazzotti – la giovane ha pubblicato nelle ultime ore un’altra storia carica di tenerezza. L’ex volto del GF Vip, come riporta Leggo, si trovava a casa della figlia di Michelle Hunziker e si può ben notare la complicità che vige tra i due amici. L’influencer è infatti in totale relax, steso sul divano, come se fosse realmente in casa propria. I fan che seguono con simpatia l’andamento di questa amicizia, hanno notato anche un ulteriore dettaglio.

Nella foto pubblicata da Aurora Ramazzotti con Tommaso Zorzi comodamente rilassato sul divano, si può scorgere vicino a lui proprio la palestrina del piccolo Cesare. Il giovane sembra quindi realmente svolgere quasi un ruolo da zio “acquisito” per il primogenito di Aurora Ramazzotti, senza dimenticare l’importanza di coltivare l’amicizia. Sui social, quando spuntano questo genere di contenuti, è sempre un tripudio; molti sono i follower che trovano davvero speciale l’amicizia tra Tommaso Zorzi ed Aurora Ramazzotti e lo si evince dalla moltitudine di commenti al miele che spuntano sotto ogni post.











