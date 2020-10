Tommaso Zorzi/ L’amicizia con la Orlando “per te ci sono”, Zelletta finge? (GF Vip)

L’influencer Tommaso Zorzi si lascia alle spalle un weekend dal sapore enigmatico. Nei giorni scorsi infatti il 25enne ha ricevuto una sorpresa che però non è stata compresa fino in fondo. Anche il ragazzo è stato infatti il destinatario di un aereo con un messaggio a lui indirizzato ma che non è subito stato percepito. “Tutti vogliono essere noi”, questa la frase che ha aperto tra i coinquilini della Casa più spiata d’Italia un vero e proprio enigma. “Non è chiaro”, ha commentato subito l’amico Francesco Oppini, con il quale è definitivamente tornato il sereno. Per Maria Teresa Ruta il destinatario sarebbe l’intero gruppo. E proprio mentre i coinquilini dell’affollata casa cercavano di interpretare il rebus, Zorzi, sorpreso dall’accaduto, ha commentato: “è una roba che io dico sempre al mio agente!”. Tommaso ha accolto con grande emozione la sorpresa, manifestando anche una certa incredulità, al punto da commentare: “l’ho capito dopo, figurati se non arrivava un aereo per me che non vedevo”. Gli ultimi giorni sono poi andati avanti all’insegna della spensieratezza, anche grazie alle feste organizzate in casa, dal party Anni Venti al karaoke della passata sera. Eppure l’ombra della strategia è dietro l’angolo.

TOMMASO ZORZI, VITTIMA DEL DOPPIOGIOCO DI ZELLETTA?

Dopo aver chiarito con Francesco Oppini, Tommaso Zorzi ha manifestato nelle passate ore tutta la sua vicinanza a Stefania Orlando, la quale si è ritrovata a vivere un momento di grande fragilità. La Orlando ha infatti percepito una certa freddezza da parte dell’influencer ed ha temuto che la loro amicizia potesse andare incontro ad un momento di crisi. A tranquillizzarla ci ha però pensato prontamente Tommaso che l’ha stretta in un abbraccio aprendole tutto il suo cuore: “Ci sono sempre per te, stai tranquilla”. Se quella con Stefania è un’amicizia ormai consolidata, non mancano i dubbi sulla vicinanza sospetta da parte di Andrea Zelletta il quale continua a fare un doppio gioco nei suoi confronti. Dopo essersi accorto evidentemente del grande amore di Tommaso fuori dalla Casa del GF Vip, Andrea avrebbe iniziato ad adottare la sua strategia, mostrandosi amorevole ai suoi occhi per poi parlare alle sua spalle in sua assenza. Proprio l’atteggiamento lunatico di Tommaso avrebbe spesso mandato in tilt l’ex tronista di Uomini e Donne che sarcasticamente ha di recente commentato: “Su 7 giorni, 6 sei uno spasso”.



