Tommaso Zorzi lascia il Grande Fratello Vip 2020?/ Maria Teresa Ruta pronta a..

E alla fine anche Tommaso Zorzi sembra un po’ dubbioso sulla sua permanenza nella casa al Grande Fratello Vip 2020. Nelle prime ore sembrava che l’influencer avesse deciso di rimanere nel programma e di continuare questo gioco al massacro fino al prossimo febbraio e per l’occasione ha deciso di rasarsi i capelli perché tanto per un po’ non ne avrà bisogno. Le cose sono cambiate un po’ nelle ultime ore quando Tommaso Zorzi, citando Jim Carrey ha rilanciato al grido di: “Cinque mesi qui dentro, mica è il Truman Show”. Tutto sembra ancora molto incerto anche se i gieffini non hanno ancora fatto i conti con il fatto che lunedì sera qualcuno di loro uscirà e altri entreranno settimana dopo settimana. A sostenere Tommaso Zorzi, in crisi per via della decisione di Francesco Oppini di andare via, è arrivata Maria Teresa Ruta che per adesso possono solo accettare questa decisione e che quando sarà il momento in cui rimarrà senza forze, farà il suo annuncio e lascerà la casa sicura che il pubblico capirà la sua stanchezza.

Come se non bastasse, la conduttrice si è detta pronta a rimanere per sostenere Tommaso Zorzi e di essere pronta ad andare avanti fino a quando lui rimarrà, di certo non lo lascerà solo e questo lo ha fatto commuovere: “Posso restare finché me la sento, poi dirò al pubblico che non ce la faccio più, non credo ci sia niente di male. Io per te resto, non ti mollo. Fino a che ci sei tu rimango”. A questo punto Tommaso non ha potuto far altro che commuoversi soprattutto per quello che sta succedendo con Francesco Oppini. Al fianco dell’influencer quindi rimarranno sia Maria Teresa Ruta che Stefania Orlando?



