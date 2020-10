Tommaso Zorzi lascia il Grande Fratello Vip 2020?/ Tutti lo odiano “sono incompreso!”

Tommaso Zorzi lascia il Grande Fratello Vip 2020? Se fino a qualche giorno fa era Myriam Catania ha fare tira e molla con i suoi compagni (chiedendo la nomination), con il televoto e con lo stesso Alfonso Signorini, adesso è l’influencer che ha chiesto con forza di voler lasciare il programma, ancora una volta. Il punto centrale della sua richiesta è ancora il suo complicato e conflittuale rapporto con i ragazzi della casa. Le discussioni con Adua del Vesco sono all’ordine del giorno dopo le incomprensioni e le bugie, lo stesso è successo con Andrea Zelletta reo di non mostrarsi e di non venir fuori facendo il comodino della casa, e poi anche quelle meno forti con altri inquilini, fino a che l’influencer ha spiegato che solo Matilde Brandi è la sua ancora di salvezza.

TOMMASO ZORZI LASCIA IL GRANDE FRATELLO VIP 2020

In particolare, Tommaso Zorzi sembra un po’ in crisi e addirittura depresso al Grande Fratello Vip tanto che, parlando con l’amico Francesco Oppini, ha spiegato: “Ho passato il giorno a letto, non ce la faccio… me ne devo andare”. E’ solo l’ennesima crisi passeggera oppure no? A quanto pare Tommaso Zorzi venerdì sera potrebbe essere chiamato a fare una scelta e, a quel punto, su questo potrebbe pesare il possibile arrivo di un altro concorrente scelto proprio per lui, Claudio Sona, l’ex tronista. Scopriremo la verità solo domani sera con una nuova puntata.



© RIPRODUZIONE RISERVATA