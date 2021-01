Tommaso Zorzi lascia il Grande Fratello Vip?/ Scopre che non finisce l’8 febbraio e..

Tommaso Zorzi di nuovo in crisi al Grande Fratello Vip 2020. L’influencer è entrato nella casa di Cinecittà lo scorso 14 settembre e, dopo aver accettato il primo prolungamento trascorrendo sia Natale che Capodanno lontano dai propri affetti, di fronte ad un nuovo ed ipotetico prolungamento del reality show, è stato assalito dall’ansia. I concorrenti sanno che il Grande Fratello Vip 202 finirà il prossimo 8 febbraio, ma nelle scorse ore, complice una conversazione con Samantha De Grenet, Tommaso ha intuito che la data della finale potrebbe essere posticipata ancora.

“Samantha se sai qualcosa dimmelo. Perché allora mi hai detto che potrebbero allungare tutto di una o due settimane? Io non resisto te lo dico. Se fai questi sguardi significa che c’è qualcosa sotto e non puoi dirlo”, ha detto Zorzi cercando di studiare l’atteggiamento della compagna. Zorzi, tuttavia, ha avuto la conferma del prolugamento del reality parlando con gli autori in confessionale.

TOMMASO ZORZI IN CRISI PER IL NUOVO PROLUNGAMENTO DEL GRANDE FRATELLO VIP 2020

Il Grande Fratello Vip 2020 dovrebbe terminare il 26 febbraio prolungandosi ulteriormente di alcune settimane rispetto all’8 febbraio, data indicata come finale ai concorrenti che, per ora, sono ignari di tale decisione. Tuttavia, nelle scorse ore, Tommaso ha intuito qualcosa e ha chiesto spiegazioni agli autori la cui risposta l’ha mandato nuovamente in crisi. “Sono entrato e ho detto ‘io ho questa ansia, ditemi solo che finisce l’8febbraio’. E loro mi hanno detto che non lo sanno ‘non lo sappiamo’. Non si può dai, ma possono darmi una risposta del genere? Tu puoi tenere chiusa una persona in un posto e non dirgli quando finisce?”, ha detto sfogandosi con Andrea Zelletta. Alfonso Signorini comunicherà il nuovo prolungamento nelle prossime puntate?



