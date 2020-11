Tommaso Zorzi, lettera a Francesco Oppini/ “In te ho colto una sensibilità che…”

Tommaso Zorzi scrive una lettera a Francesco Oppini per recuperare un rapporto d’amicizia davvero Importante per l’influencer. Tra Tommaso e Francesco, sin dai primi giorni di permanenza nella casa del Grande Fratello Vip 2020 è nata una forte complicità. Tra i due, tuttavia, non sono mancate crisi e incomprensioni. L’ultima è nata a causa della lettera con cui Davanti Mello ha chiesto scusa al figlio di Alba Parietti per cercare di avere almeno un rapporto civile e cordiale. La riconciliazione tra Oppio e Dayane non è andata giù almeno inizialmente, a Tommaso che si è sentito preso in giro da Francesco essendosi schierato dalla sua parte allontanando Davanti. Dopo aver capito le ragioni che hanno spinto Oppini ad avere un chiarimento con la Mello, Zorzi ha deciso di scrivere a sua volta una lettera con cui ha aperto il suo cuore a Francesco.

LA LETTERA DI TOMMASO ZORZI A FRANCESO OPPINI

Le parole che Tommaso Zorzi ha scritto nella lettera hanno provocato una forte emozione in Francesco che, solo, nella stanza blu, si è lasciato andare alle lacrime. Ma cosa c’era scritto nella lettera? Le telecamere del Grande Fratello hanno inquadrato il foglio permettendo ai telespettatori d’intercettare e capire le parole scritte da Zorzi. “Caro Francesco ho iniziato questa esperienza con la consapevolezza di un uomo ma la fragilità di un bambino. Tante volte la vita ha preteso da me una maturità che ho dovuto trovare in fretta e a 25 anni non mi trovo a voler rivivere un’adolescenza della quale io stesso mi sono privato. Ho frequentato ambienti sbagliati e persone sbagliate facendo sì che la paura di soffrire oggi mi impedisse di vivere i miei rapporti con leggerezza e serenità. In te ho colto una sensibilità…”.

LA RISPOSTA DI FRANCESCO OPPINI

La risposta di Francesco Oppini è arrivata attraverso una lettera che, a sua volta, ha consegnato nelle mani di Tommaso Zorzi. “Caro Tommy, sono sincerto pensavo di essere più forte, da qualche giorno il mio entusiasmo sta calando… qua dentro ho trovato di tutto e in te ho trovato la mia casa, mi è dispiaciuto allontanarci, anche io ho le mie colpe e non voglio che accada di nuovo”, ha scritto tra le altre cose il figlio di Alba Parietti e Franco Oppini. Tra i due amici, dunque, la pace sarà definitiva o nelle prossime ore accadrà qualcosa che farà scoppiare l’ennesima discussione?



