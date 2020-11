Tommaso Zorzi/ Lite con Patrizia de Blanck che sclera: “Non mi dare lezioni!”, ma lui…

Tommaso Zorzi al Grande Fratello Vip 2020 tra giochi e liti ma…

Tommaso Zorzi è il vero autore del Grande Fratello Vip 2020. Mentre la produzione si affanna fuori dalla casa cercando di proteggere i prediletti, l’influencer li fa mettere in gioco dentro la casa stuzzicandoli e spingendoli oltre i loro limiti. Dalle laccate sulla schiena alle posizioni d’amore, dalle discussioni alle liti, Tommaso Zorzi è sempre presente tant’è che anche quando Selvaggia Roma e Pierpaolo Pretelli hanno chiarito, lui è subito arrivato per capire il perché delle lacrime della romana. Ma tra una cosa e l’altra, Zorzi ha anche modo e tempo di litigare e, in particolare, ancora una volta se l’è presa con Dayane Mello e poi anche con Patrizia de Blanck. Proprio la contessa ha preso di pancia il giovane al grido di “non prendo ordine da te” e mentre tutti erano a tavola per il pranzo. L’influecer l’ha pregata di aspettare che tutti fossero a tavola prima di mangiare ma la Contessa ha subito risposto: “No, devo prendere le medicine e devo mangiare” ma poi è andata via infuriata. Una volta tornata ha attaccato Tommaso che ha subito ribadito: “Tu puoi dire qualsiasi cosa ma non accetti mai quello che ti consigliano altri“. I due hanno avuto modo di chiarire ma la situazione è rimasta un po’ complicata e tesa, cosa si diranno i due questa sera?

Dayane Mello fuori dal radar di Tommaso Zorzi?

Dall’altro lato, Tommazo Zorzi al Grande Fratello Vip 2020 ha poi puntato il dito contro Dayane Mello. La bella modella è colpevole di non essere coerente, di tirarsi spesso indietro rimangiandosi quello che ha detto un minuto prima. Tra loro le tensioni non sono mai mancate soprattutto per via del loro rapporto con Francesco Oppini, ma adesso che tutto sembra essere finito, forse questo strano triangolo non avrà più ragione d’essere. Tra loro è calato il sipario e alla fine sia lui che Oppini sono pronti a non rivolgerle la parola, il resto lo scopriremo stasera quando la modella rischiera di uscire e prima di farlo si vorrà togliere un sassolino dalla scarpa.



